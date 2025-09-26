Kιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε το τατουάζ που κρατούσε κρυφό τα τελευταία δύο χρόνια – Η σημασία του

Η Κιμ Καρντάσιαν προχώρησε σε μία προσωπική αποκάλυψη, δείχνοντας για πρώτη φορά στους θαυμαστές της το μυστικό τατουάζ που έχει στο εσωτερικό των χελιών της, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «The Tonight Show with Jimmy Fallon».

Πρόκειται για ένα μικρό σύμβολο του άπειρου (∞), το οποίο η τηλεπερσόνα κρατούσε κρυφό για περίπου δύο χρόνια. Όπως εξομολογήθηκε, έκανε το τατουάζ μαζί με φίλους της για να γιορτάσουν την εμφάνισή της ως οικοδέσποινα στο Saturday Night Live το 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις για το νέο προϊόν της που υπόσχεται σύσφιξη στο πρόσωπο – «Είναι γελοίο»

Ωστόσο, το τατουάζ έχει και μία άλλη, πιο προσωπική σημασία, καθώς σηματοδοτεί τη νύχτα του πρώτου της φιλιού με τον τότε σύντροφό της, τον κωμικό Πιτ Ντέιβιντσον.