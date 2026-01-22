Η Κέιτ Μίντλετον, η οποία θεωρείται πρέσβειρα της σύγχρονης κομψότητας, πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με δημιουργία που φέρει τη δική της σχεδιαστική υπογραφή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph (μέσω της ιστοσελίδας «The Looker»), η Κέιτ Μίντλετον συνεργάστηκε με τον κορυφαίο ράφτη Κρις Κερ και το σκωτσέζικο μπραντ, Johnstons of Elgin, για τον σχεδιασμό ενός επιβλητικού μπλε καρό παλτό.

Η πριγκίπισσα συνδύασε το εντυπωσιακό ρούχο το οποίο διακρίνεται για τους τονισμένους ώμους, το σταυρωτό κούμπωμα και τη μεσάτη γραμμή του, με ένα μαύρο πουλόβερ με ψηλό λαιμό, μακριά φούστα και σουέτ μπότες Gianvito Rossi, ενώ επέλεξε ένα φυσικό μακιγιάζ και άφησε τα μαλλιά της λυτά.

Η Κέιτ παρουσίασε τη δημιουργία της κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε, συνοδευόμενη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, στις σκωτσέζικες πόλεις Στέρλινγκ και Φόλκερκ.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους, το πριγκιπικό ζεύγος επισκέφθηκε τα εμβληματικά γλυπτά «Kelpies», συμμετείχε σε αγώνα κέρλινγκ, απόλαυσε τοπικές μπίρες σε παραδοσιακή παμπ, ενώ δοκίμασε τις ικανότητές του στην παραδοσιακή τέχνη της ύφανσης ταρτάν.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με σκουλαρίκια από ζαφείρια και διαμάντια, τα οποία παρέπεμπαν στο διάσημο δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

Δείτε το παλτό που σχεδίασε η Κέιτ Μίντλετον:

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ