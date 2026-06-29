Κέιτ Μίντλετον: Σταμάτησε το “Three Peaks Challenge” για να μιλήσει σε 11χρονο παραπληγικό αγόρι – “Μπράβο σου, είσαι υπέροχος” (βίντεο)

Στις τρεις ψηλότερες κορυφές της Βρετανίας ανέβηκε η Κέιτ Μίντλετον στο πλαίσιο του «Three Peaks Challenge», για την ενίσχυση του νοσοκομείου όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο, περιγράφοντάς την εμπειρία ως «μια ευκαιρία να εξερευνήσει τη ζωή πέρα από τη διάγνωση και να προσφέρει κάτι πίσω».

Η Βρετανίδα πριγκίπισσα προτού ολοκληρώσει το απαιτητικό σταμάτησε για να μιλήσει με ένα 11χρονο παραπληγικό αγόρι, το οποίο ο πατέρας του μετέφερε στην κορυφή του Μπεν Νέβις μέσα στο αμαξίδιό του.

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Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνομίλησε με τον μικρό Τεντ Χάσλαμ τον οποίο μετέφεραν 15 φίλοι και συγγενείς – συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, Πολ – αφού κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή του ψηλότερου βουνού της Βρετανίας.

Η Κέιτ Μίντλετον συμμετείχε στην πρόκληση να ανέβει στα ψηλότερα βουνά της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας – το Μπεν Νέβις, το Σκάφελ Πάικ και το Σνόουντον – μέσα σε 24 ώρες, ξεκινώντας το βράδυ του Σαββάτου.

Η συνομιλία με τον 11χρονο

Πλησιάζοντας τον μικρό Τεντ, η Κέιτ σχολίασε με χιούμορ τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

«Δεν είναι και ο καλύτερος καιρός, έτσι; Πώς τα πας, Τεντ; Δεν κρυώνεις πολύ;» τον ρώτησε.

Παρατηρώντας τους υπόλοιπους ορειβάτες, πρόσθεσε γελώντας:

«Τόσοι άνθρωποι κυκλοφορούν μόνο με τα μπλουζάκια τους! Γιατί το κάνουν αυτό;»

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Στη συνέχεια πρόσεξε ένα λούτρινο που συνόδευε το αγόρι και ρώτησε:

«Ποιος είναι αυτός; Είναι το γούρι σου; Έχει όνομα;»

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Μέλος της ομάδας εξήγησε ότι επρόκειτο για μασκότ της φιλανθρωπικής οργάνωσης Molly Ollys, η οποία είχε προσφέρει παιχνίδια και εξοπλισμό στον Τεντ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Η Κέιτ Μίντλετον ρώτησε τον 11χρονο αν είχε επισκεφθεί ξανά το βουνό.

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«Ποτέ, είναι η πρώτη μου φορά», απάντησε ο Τεντ.

«Είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορείς να απολαύσεις τη θέα», του είπε η Κέιτ, καθώς η κορυφή ήταν καλυμμένη από ομίχλη.

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Στη συνέχεια τον συνεχάρη θερμά για την προσπάθειά του:

«Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη. Έχεις ήδη φτάσει στη δεύτερη κορυφή. Μπράβο σου, τα κατάφερες! Θα σε εμψυχώνουμε. Ελπίζω να σε δούμε και στο Σνόουντον. Καλή τύχη!»

Η ιστορία του Τεντ

Η ομάδα του Τεντ ολοκλήρωσε τελικά την πρόκληση σε 30 ώρες, συγκεντρώνοντας χρήματα για τη Molly Ollys, φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει παιδιά με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.

Ο Τεντ, γιος έμπειρου ορειβάτη, έμεινε παράλυτος σε ηλικία μόλις τριών ετών, όταν διαγνώστηκε με έναν επιθετικό όγκο στη σπονδυλική στήλη, ο οποίος, σύμφωνα με τους γιατρούς, διπλασιαζόταν κάθε 24 ώρες.

Κατά τη διάρκεια της δικής της ανάβασης, η Κέιτ συνομίλησε και με άλλους ορειβάτες.

Ο Τζάκι Λέουνγκ περιέγραψε πως αρχικά παρατήρησε δύο εικονολήπτες να ανεβαίνουν το μονοπάτι και υπέθεσε ότι κατέγραφαν κάποια αθλήτρια. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για τη μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας.

«Έμεινα άφωνος», δήλωσε, εξηγώντας ότι δεν μπορούσε να πιστέψει πως συναντούσε την πριγκίπισσα στο βουνό.

Η Κέιτ τον πλησίασε και τον ρώτησε:

«Γεια σου, είσαι καλά;»

Όταν εκείνος της απάντησε ότι περίμενε τους φίλους του, η πριγκίπισσα θέλησε να μάθει αν είχε φτάσει στην κορυφή.

«Ναι, ήμασταν τυχεροί και τα καταφέραμε», της είπε.

«Μπράβο!» απάντησε εκείνη.

«Σας ευχαριστώ. Είστε έμπνευση», της ανταπέδωσε ο ορειβάτης.

«Ευχαριστώ πολύ», είπε χαμογελώντας η Κέιτ.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι η πριγκίπισσα συνέχισε την ανάβασή της με γρήγορο ρυθμό και αξιοσημείωτη αποφασιστικότητα, ενώ πολλοί από τους παρευρισκόμενους δεν είχαν καν αντιληφθεί ότι περνούσε δίπλα τους.

Το κίνητρο της Κέιτ Μίντλετον

Η εξαντλητική αποστολή πραγματοποιήθηκε με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για φιλανθρωπική οργάνωση που στηρίζει ασθενείς με καρκίνο και παράλληλα να αναδείξει τη ζωή μετά τη διάγνωση της νόσου.

Η Κέιτ ολοκλήρωσε την πρόκληση χωρίς να συνοδεύεται από μέλη της οικογένειάς της κατά τη διάρκεια της διαδρομής, έχοντας μόνο την υποστήριξη των ομάδων ορεινής διάσωσης.

Στον τερματισμό την περίμεναν ο σύζυγός της, πρίγκιπας Γουίλιαμ, καθώς και τα τρία παιδιά τους, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις καθώς και οι γονείς και ο αδελφός της.