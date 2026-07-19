Καύσωνας από Δευτέρα: Σε ποιες περιοχές θα δείξει πάνω από 40°C ο υδράργυρος

Ισχυρό κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το διήμερο Δευτέρα και Τρίτη εκτιμάται ότι θα είναι το πιο δύσκολο, καθώς ο υδράργυρος θα κινηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ σε πέντε περιφέρειες της χώρας ο υδράργυρος ενδέχεται να ξεπεράσει το όριο των 40°C. Στην Αττική προβλέπονται επίσης ιδιαίτερα θερμές συνθήκες, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

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Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, να παραμένουν καλά ενυδατωμένοι και να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας, καθώς οι συνθήκες του επερχόμενου καύσωνα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

Πρόγνωση καιρού για αύριο, Δευτέρα 20 Ιουλίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

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Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 40 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

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Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 21 Ιουλίου

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτιωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 23 Ιουλίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Καύσωνας: Ο ΙΣΑ προειδοποιεί για τους κινδύνους και καλεί σε αυξημένη προσοχή

Με αφορμή τον καύσωνα που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρήσουν σχολαστικά τα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις ευπαθείς ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες, αλλά και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς ο κίνδυνος σοβαρών επιπτώσεων στην υγεία αυξάνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακραίας ζέστης.

Ειδικότερα, η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες εν μέσω καύσωνα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλά επίπεδα υγρασίας, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή ακόμη και σε θερμοπληξία, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Ο ΙΣΑ εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή στα άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ιδίως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά, ηρεμιστικά και άλλα φάρμακα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του.

«Ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση. Καλούμε τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής και να προστατεύσουν ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά, τους χρόνιους πάσχοντες, τις εγκύους και όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης.

Συστάσεις προς το κοινό για τις ημέρες του καύσωνα

* Παραμείνετε σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους.

* Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας (11:00 – 17:00).

* Ενυδατωθείτε επαρκώς με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας αλκοόλ, καφεΐνη και βαριά γεύματα.

* Φορέστε ανοιχτόχρωμα, ελαφριά και φαρδιά ρούχα, καθώς και καπέλο και γυαλιά ηλίου.

* Κάντε χλιαρά ντους και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά.

* Φροντίστε για την επαρκή δροσιά και ενυδάτωση των ηλικιωμένων και ασθενών.

* Αποφύγετε τη σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες όχι μόνο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας αλλά και τις νυχτερινές, σε περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32°C.

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

* Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος

* Δέρμα που είναι κόκκινο και ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο

* Παλμοί γρήγοροι και δυνατοί

* Έντονος πονοκέφαλος

* Ζαλάδα και αίσθημα αποπροσανατολισμού

* Ναυτία

* Σύγχυση ή αδυναμία συγκέντρωσης

* Πιθανή απώλεια συνείδησης

Άμεσες ενέργειες:

* Μεταφέρετε το άτομο σε δροσερό, σκιερό σημείο

* Προσπαθήστε να μειώσετε τη θερμοκρασία του, βγάζοντας περιττά ρούχα και βρέχοντας το σώμα του με δροσερό νερό ή τοποθετώντας του υγρά πανιά

* Προσοχή: Μην του δώσετε τίποτα να πιει

* Καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ.