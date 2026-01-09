Κάτια Δανδουλάκη: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός στον Χρήστο Πολίτη – Το «αντίο» της ηθοποιού

Με ένα συγκινητικό μήνυμα η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ηθοποιό Χρήστο Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο εμβληματικός πρωταγωνιστής, που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με τον ρόλο του «Γιάγκου Δράκου» στη θρυλική σειρά «Λάμψη», άφησε την τελευταία του πνοή το 2026, γεγονός που έκανε γνωστό με ανάρτησή του ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης.

Η Κάτια Δανδουλάκη επέλεξε να πει το δικό της «αντίο» δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία από το 1972, όταν συνεργάζονταν στην ταινία «Οι Σουλιώτες».

Η ηθοποιός συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «Αντίο… Γιάγκος Δράκος», τιμώντας την πολυετή και στενή τους συνεργασία που ξεκίνησε από τον κινηματογράφο και κορυφώθηκε στην τηλεόραση, γράφοντας ιστορία ως ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της μικρής οθόνης.

Ο Χρήστος Πολίτης υπηρέτησε με συνέπεια το θέατρο και τον κινηματογράφο για δεκαετίες, διατηρώντας μια επιβλητική παρουσία μέχρι τη στιγμή που επέλεξε να αποσυρθεί συνειδητά από τη δημοσιότητα.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο, με τους συναδέλφους και το κοινό να τον αποχαιρετούν ως έναν από τους τελευταίους μεγάλους πρωταγωνιστές της γενιάς του.

