Πεντανόστιμες κι εύκολες smashed potatoes με μυρωδικά

Οι smashed potatoes έχουν κατακτήσει το TikTok και πλέον αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για όσους αγαπούν τις πατάτες. Τραγανές απ’ έξω και μαλακές στο εσωτερικό, μπορούν να γίνουν εύκολα στο σπίτι χωρίς ιδιαίτερο κόπο ή πολλά υλικά. Μάλιστα, η απλότητα της συνταγής είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έχουν αγαπηθεί τόσο πολύ.

Διαβάστε παρακάτω τα υλικά που θα χρειαστείτε για την συνταγή και βήμα προς βήμα την εκτέλεσή της:

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ΥΛΙΚΑ

500γρ. πατάτες baby

2κ.σ. λιωμένο βούτυρο

1κ.σ. ελαιόλαδο

Δεντρολίβανο

Ρίγανη

Πάπρικα

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2σκ. πολτοποιημένο σκόρδο

Αλάτι

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Πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βράζουμε τις πατάτες σε μία κατσαρόλα με νερό για περίπου 30 λεπτά.

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Αφαιρούμε τις πατάτες από την κατσαρόλα, στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί σε ένα ταψί και τις τοποθετούμε.

Τις πατάμε με ένα ποτήρι με σκοπό να τις σπάσουμε.

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Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με το βούτυρο και αλείφουμε τις πατάτες μας.

Από πάνω πασπαλίζουμε με το σκόρδο και τα μυρωδικά μας.

Ψήνουμε σε προθεσμασμένο φούρνο στους 230 βαθμούς για 25 λεπτά.

Οι smashed potatoes είναι έτοιμες.

Καλή απόλαυση!