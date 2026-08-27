Πανσέληνος Αυγούστου 2026: Πότε θα τη δούμε – Η έκλειψη και οι 126 χώροι με δωρεάν είσοδο

Ένα ιδιαίτερο αστρονομικό και πολιτιστικό διήμερο φέρνει η Πανσέληνος του Αυγούστου, καθώς το ολόγιομο φεγγάρι θα συνοδευτεί από μερική έκλειψη Σελήνης και το άνοιγμα 126 αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων σε όλη την Ελλάδα.

Η τελευταία Πανσέληνος του καλοκαιριού, γνωστή διεθνώς ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», θα φτάσει στην ακριβή φάση της στις 07:18 το πρωί της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

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Ωστόσο, η καλύτερη ευκαιρία για την κλασική παρατήρηση του φεγγαριού είναι το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου, καθώς η Σελήνη θα είναι ήδη φωτισμένη σε ποσοστό περίπου 98%.

Στην Αθήνα αναμένεται να ανατείλει περίπου στις 19:43, ενώ οι ακριβείς ώρες διαφέρουν ελαφρώς από περιοχή σε περιοχή.

Η μερική έκλειψη Σελήνης

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, όταν θα σημειωθεί μερική έκλειψη Σελήνης.

Το φαινόμενο προκαλείται όταν μέρος του σεληνιακού δίσκου περνά μέσα από τη σκιά της Γης. Σύμφωνα με τα αστρονομικά δεδομένα, πρόκειται για ιδιαίτερα βαθιά μερική έκλειψη, καθώς η σκιά θα καλύψει μεγάλο τμήμα της Σελήνης.

Στην Αθήνα, η παρασκιά της Γης θα αρχίσει να αγγίζει τη Σελήνη περίπου στις 04:23, ενώ η μερική φάση θα ξεκινήσει γύρω στις 05:33.

Η καλύτερη ορατή φάση από την πρωτεύουσα αναμένεται περίπου στις 06:50, όταν όμως η Σελήνη θα βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλά στον δυτικό-νοτιοδυτικό ορίζοντα. Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 06:54, θα δύσει.

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Το πραγματικό μέγιστο της έκλειψης δεν θα είναι ορατό από την Ελλάδα, καθώς έως τότε η Σελήνη θα έχει περάσει κάτω από τον ορίζοντα. Για καλύτερη παρατήρηση απαιτείται υπερυψωμένο σημείο με εντελώς ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά.

Οι ώρες και η διάρκεια της ορατότητας μεταβάλλονται ανά περιοχή, με ελαφρώς ευνοϊκότερες συνθήκες στη δυτική Ελλάδα.

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Χρειάζονται προστατευτικά γυαλιά;

Η σεληνιακή έκλειψη μπορεί να παρατηρηθεί με ασφάλεια με γυμνό μάτι και δεν απαιτούνται τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά που χρησιμοποιούνται στις ηλιακές εκλείψεις.

Κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο μπορούν να κάνουν πιο ευδιάκριτη τη σκιά της Γης πάνω στη Σελήνη, χωρίς όμως να είναι απαραίτητα.

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Δωρεάν είσοδος σε 126 χώρους σε όλη την Ελλάδα

Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού διοργανώνει για 27η συνεχή χρονιά τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο.

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Σε 61 χώρους θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ άλλοι 65 θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό χωρίς ειδικό πρόγραμμα.

Τα ωράρια διαφέρουν ανά χώρο, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις εκτείνονται περίπου από τις 19:30 ή 20:00 έως τις 23:00 ή τα μεσάνυχτα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Μουσικές εκδηλώσεις

Θεατρικές παραστάσεις

Χορευτικά δρώμενα

Εκθέσεις

Ξεναγήσεις

Πρόσθετες δράσεις πραγματοποιούνται στις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου, ανάλογα με τον χώρο.

Τι θα γίνει στην Αθήνα και τον Πειραιά

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προβλέπεται ελεύθερη είσοδος στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις μετά τις 19:00, με τους εκθεσιακούς χώρους ανοιχτούς έως τις 23:00. Έχουν επίσης προγραμματιστεί θεματικές ξεναγήσεις στις 20:00 και 20:30, για τις οποίες απαιτείται κράτηση.

Το Μουσείο Ακρόπολης θα λειτουργήσει την Παρασκευή από τις 09:00 έως τα μεσάνυχτα, ενώ στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην περιοδική έκθεση με ηλεκτρονική κράτηση.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά έχει προγραμματιστεί στις 21:00 η μουσική εκδήλωση «Φεγγαρόφωτες Μελωδίες».

Πριν από κάθε επίσκεψη, οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να συμβουλεύονται το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς τα ωράρια και οι δράσεις διαφέρουν ανά χώρο.