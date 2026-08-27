Νατάσσα Μποφίλιου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τις διακοπές τους στη Φολέγανδρο

Η Νατάσσα Μποφίλιου απολαμβάνει τις τελευταίες καλοκαιρινές της στιγμές και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα μικρό φωτογραφικό άλμπουμ από τη Φολέγανδρο, την οποία επισκέφθηκε. Η τραγουδίστρια επέστρεψε και φέτος στο αγαπημένο της νησί, έναν προορισμό που φαίνεται πως έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε πρωταγωνιστούν τα σοκάκια, τα ηλιοβασιλέματα, οι καλοκαιρινές εμφανίσεις αλλά και όμορφες στιγμές από την καθημερινότητά της στις Κυκλάδες.

Ανάμεσα στις εικόνες υπάρχει και μία που ξεχωρίζει περισσότερο, καθώς σε αυτή ποζάρει μαζί με τον σύζυγό της, Χρήστο Κορτσέλη. Οι δυο τους έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, γι’ αυτό και οι κοινές τους φωτογραφίες είναι κυριολεκτικά ελάχιστες. Μάλιστα, η Νατάσσα Μποφίλιου συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα ιδιαίτερα ρομαντικό μήνυμα, γράφοντας χαρακτηριστικά: “Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει…Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά”.

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Η σχέση της με τον Χρήστο

Η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Χρήστος Κορτσέλης γνωρίζονταν για χρόνια, καθώς κινούνταν στον ίδιο επαγγελματικό χώρο. Η σχέση τους εξελίχθηκε με τον χρόνο και οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, με πολιτικό γάμο στο Χαϊδάρι.

Από τότε έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να εκθέτουν την προσωπική τους ζωή. Ο Χρήστος Κορτσέλης δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής και της δισκογραφίας, ενώ έχει συνεργαστεί επαγγελματικά και με τη σύζυγό του.