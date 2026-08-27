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LIFESTYLE

Λάκης Γαβαλάς: Έκανε τη μαξιλαροθήκη… tunic και εντυπωσίασε με το look του

Γι άλλη μία φορά κατάφερε να ξεχωρίσει

Λάκης Γαβαλάς: Έκανε τη μαξιλαροθήκη… tunic και εντυπωσίασε με το look του
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Ο Λάκης Γαβαλάς κατάφερε για ακόμη μία φορά να δώσει τη δική του πινελιά σε κάτι που οι περισσότεροι δεν θα σκέφτονταν καν να χρησιμοποιήσουν ως ρούχο. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Ιεράπετρα και μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, έδειξε στους ακολούθους του στιγμές από τις διακοπές του στην Κρήτη. Ανάμεσα στις εικόνες από τις παραλίες της περιοχής ξεχώρισε όπως πάντα και η εμφάνισή του.

Συγκεκριμένα, το ριγέ κομμάτι που φορούσε δεν ήταν μια συνηθισμένη μπλούζα ή μια αγορά από κάποιο κατάστημα. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Λάκης Γαβαλάς, ήταν μια παλιά χειροποίητη μαξιλαροθήκη φτιαγμένη στον αργαλειό.

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Έτσι, ο Λάκης Γαβαλάς με μερικές απλές παρεμβάσεις, άνοιξε τρεις τρύπες στο ύφασμα και μετέτρεψε την πάλια μαξιλαροθήκη σε μια ιδιαίτερη τουνίκ, την οποία φόρεσε στην παραλία.

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