Ζέτα Μακρυπούλια: Το συγκινητικό αντίο στη Ζάννη – “Δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου”

Η Ζέτα Μακρυπούλια αποχαιρέτησε τη Ζάννη, τη σκυλίτσα που είχε αποκτήσει μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και που αποτέλεσε για χρόνια ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής τους. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη (26/8), όταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μοιράστηκε στα social media το δικό του “αντίο” στην αγαπημένη του σκυλίτσα. Λίγες ώρες αργότερα, η Ζέτα Μακρυπούλια θέλησε κι εκείνη να εκφράσει δημόσια τη συγκίνησή της.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία της Ζάννης και έγραψε: «Αχ Ζαννούλα μου! Αυτή η ματιά σου, το βλέμμα σου αυτό..! Δεν θα φύγει ποτέ από τα μάτια μου και το μυαλό μου».

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Η Ζάννη είχε μπει στη ζωή της Ζέτας Μακρυπούλια και του Μιχάλη Χατζηγιάννη όταν ήταν ακόμη ένα μικρό αδέσποτο στην Εύβοια. Οι δυο τους την είχαν βρει και αποφάσισαν να την κρατήσουν, με αποτέλεσμα η σκυλίτσα να γίνει μέλος της κοινής τους ζωής. Η σκυλίτσα αντιμετώπισε αργότερα σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειάστηκε να υποβληθεί σε δύσκολη επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Μπορεί η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης να έχουν τραβήξει εδώ και χρόνια χωριστούς δρόμους, όμως η αγάπη τους για τη Ζάννη παρέμεινε ένας κοινός δεσμός.