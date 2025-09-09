Κατερίνα Καραβάτου: «Με τον Κρατερό θα συνεχίσουμε να είμαστε οικογένεια με τον τρόπο που έχουμε επιλέξει»

Για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, αλλά και τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της Κρατερό Κατσούλη, μίλησε στην κάμερα του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το Έχουμε», η Κατερίνα Καραβάτου.

«Είμαι σε θέση να απαντήσω για το τι θα κάνω φέτος, αλλά δεν θα απαντήσω. Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Είμαι σε θέση να απαντήσω αλλά δεν μπορώ γιατί, όπως λέω πάντα, πάντα πρέπει να μιλάνε τα κανάλια», ανέφερε αρχικά η αγαπημένη παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Καραβάτου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της, Κρατερό Κατσούλη.

«Με τον Κρατερό έχουμε ζήσει πολλά, έχουμε δυο παιδιά και θα συνεχίσουμε να είμαστε οικογένεια μ’ αυτόν τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει να είμαστε πια τα τελευταία χρόνια. Όμως είμαστε (σ.σ. οικογένεια) γιατί έχουμε αυτά τα δυο παιδιά που τόσο πολύ αγαπάμε. Αν δεν υπάρχει συνεννόηση με τον Κρατερό, δεν μπορώ να κάνω πράγματα και επίσης δεν μπορεί να κάνει και εκείνος», υπογράμμισε.

«Από τη στιγμή, λοιπόν, που έχουμε πάρει αυτές τις αποφάσεις, τότε όλα μπορούν να κυλούν και ομαλά. Χαιρόμουν πάρα πολύ που τους έβλεπα με την Μαρία Ηλιάκη στο πλατό, ήταν για μένα μια συγκινητική και σημαντική στιγμή γιατί είχαμε να βρεθούμε τηλεοπτικά με τον Κρατερό από τους “Κου Κου” και με την Μαρία από το MEGA», πρόσθεσε.