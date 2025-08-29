Κατερίνα Καραβάτου – Κρατερός Κατσούλης: Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο ίδιο πλατό μετά το διαζύγιό τους

Μια τηλεοπτική στιγμή με ιδιαίτερη σημασία εκτυλίχθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Αυγούστου, καθώς η Κατερίνα Καραβάτου και ο Κρατερός Κατσούλης συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο ίδιο πλατό μετά τον χωρισμό τους.

Η παρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται στην εκπομπή «Καλοκαιρινή Παρέα», υποδέχτηκε τον πρώην σύζυγό της ως καλεσμένο, με αφορμή τη νέα του εκπομπή στην ΕΡΤ με την Μαρία Ηλιάκη.

«Αυτό που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει. Επιπλέον, δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή γιατί η τελευταία φορά που θα το έκανα ήταν όταν ήμασταν στη Φωλιά των Κου Κου, όπου εγώ και ο Κρατερός παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη», ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου.

Η στιγμή που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήταν η άμεση επικοινωνία μεταξύ του πρώην ζευγαριού. «Λίγο πριν καθίσουμε… Κρατερέ, θα σου πάρω συνέντευξη;» ρώτησε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Νομίζω ότι καιρός είναι», απάντησε με χαμόγελο ο Κρατερός Κατσούλης, επιβεβαιώνοντας πως οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Να θυμίσουμε ότι παρουσιάστρια και ο ηθοποιός υπήρξαν παντρεμένοι για δέκα χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, την Αέλια και τον Αρίωνα.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: