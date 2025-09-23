Κατερίνα Καινούργιου: Έβγαλε τα τακούνια της και εμφανίστηκε με… παντοφλάκια – «Ήθελα να νιώσω ωραία»

Μια ασυνήθιστη και χαλαρή στιγμή σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, έβγαλε τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της και συνέχισε την εκπομπή φορώντας τα… παντοφλάκια της.

Αναλυτικότερα, η παρουσιάστρια του Alpha εξήγησε ότι ήθελε να νιώσει πιο άνετα στο διάλειμμα, γι’ αυτό και συνέχισε την εκπομπή φορώντας τα παντοφλάκια της, αντί για τα ψηλοτάκουνα παπούτσια που την έχουμε συνηθίσει.

«Δεν άλλαξα παπούτσια, δεν πειράζει, δε χάθηκε ο κόσμος τώρα. Δεν μπορώ με τα τακούνια. Συγγνώμη, με πιέζουν λίγο. Στο διάλειμμα βάζω τα παντοφλάκια μου. Θα μου πεις τώρα, “τι θες, να το παίζεις γκόμενα να βάζεις τα παπούτσια τα ψηλά”. Ήθελα λίγο να νιώσω ωραία. Δε βαριέσαι τώρα θα είμαι με αυτά, δεν πειράζει. Με είδατε πριν με τα ψηλά», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: