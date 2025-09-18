Κατερίνα Καινούργιου: Το όνειρο που την τάραξε με πρωταγωνιστή τον… Πέτρο Συρίγο – “Ξύπνησα κλαμένη”

Για το όνειρο που είδε το βράδυ και την αναστάτωσε, με πρωταγωνιστή μάλιστα τον σεφ Πέτρο Συρίγο, μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως είπε στην αρχή της εκπομπής της “Super Κατερίνα”, “είδα ένα όνειρό ότι ήρθες και μου ανακοίνωσες ξαφνικά ότι φεύγεις από την εκπομπή γιατί σε πήραν από ένα άλλο κανάλι και σου έδωσαν δικιά σου εκπομπή. Έκλαιγα και έλεγα ‘τι θα κάνω χωρίς τον Πέτροhttps://debater.gr/lifestyle/o-petros-sirigos-pantrevete-ke-vaftizi-tin-kori-tou-vid/;'”.

“Ξύπνησα ταραγμένη. Μόλις αντιλήφθηκα ότι ήταν όνειρο λέω “καλά για τον Πέτρο ταράχτηκα;”. Οι τηλεθεάτριες θα μου πουν τι σημαίνει, ξύπνησα κλαμένη” πρόσθεσε η παρουσιάστρια.