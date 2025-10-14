Μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας στάθηκε αρκετή για να βάλει φωτιά στα σενάρια και τις συζητήσεις γύρω από την προσωπική ζωή της Κατερίνας Καινούργιου. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, απαθανατίστηκε σε χαλαρές στιγμές με τον στενό της φίλο, Ανέστη Ευαγγεγγελόπουλο.

Ωστόσο, σε μία από τις φωτογραφίες, η πόζα της Κατερίνας Καινούργιου έκανε τη διαφορά, καθώς η παρουσιάστρια φάνηκε να κρατά τρυφερά την κοιλίτσα της, η οποία έδειχνε εμφανώς πιο φουσκωμένη από ό,τι συνήθως.

Η συγκεκριμένη κίνηση και η εικόνα της αμέσως πυροδότησαν τις φήμες εγκυμοσύνης στα social media και τα lifestyle μέσα.

Παρόλο που η ίδια δεν έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση, η φωτογραφία, σε συνδυασμό με την προστατευτική κίνηση του χεριού της, αφήνει πολλά ερωτηματικά.

«Εγώ αρχικά θα κάνω κάτι άλλο πριν τον θρησκευτικό. Αλλά πέρα από αυτό, μου αρέσει που ήταν οι δυο τους, που δεν ήταν κανέναν και μετά έκαναν ένα τραπέζι. Εδώ θες και δυο μάρτυρες. Μου άρεσε αυτό που δεν έγινε μεγάλος ντόρος. Κειμήλια έχω να βάλω. Μου άρεσε η λογική που πήγαν οι δυο τους τα παιδιά, πολύ κουλ», είχε αποκαλύψει πρόσφατα για τον γάμο της η Κατερίνα Καινούργιου.