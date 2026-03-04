Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει λίγο πριν μπει στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής της το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου πόσα κιλά έχει πάρει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της. Συζητώντας με την καλεσμένη της, Βάσω Γουλιελμάκη, η παρουσιάστρια εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια πως μέχρι τώρα το βάρος της έχει αυξηθεί κατά 17 κιλά.

Η ίδια ανέφερε πως παίρνει ελπίδα από άλλες γυναίκες που της λένε ότι πήραν πολύ περισσότερα κιλά, οπότε νιώθει καθησυχασμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από τη «Super Κατερίνα» για να γεννήσει

Παράλληλα, μοιράστηκε πως σε δύο εβδομάδες μπαίνει στον ένατο μήνα και, παρόλο που η αντίστροφη μέτρηση φέρνει μια μικρή κούραση, όλα κυλούν μια χαρά.

«Εγώ έχω πάρει 17 κιλά! Έρχονται κι άλλες και μου δίνουν ελπίδα. Δηλαδή άλλοι μου λένε “εμείς πήραμε 35”, οπότε εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Τώρα σε δύο εβδομάδες μπαίνω στον 9ο μήνα. Εκεί νομίζω ότι αρχίζεις και πέφτεις λίγο, γιατί μετράς αντίστροφα, αλλά προς το παρόν όλα μια χαρά», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Να το χαρείς, να φας όσο θέλεις. Είναι υπέροχες μέρες και μετά με τον θηλασμό είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να τύχει σε μια γυναίκα», της είπε από την πλευρά της η Βάσω Γουλιελμάκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Να θυμίσουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε επίσημα την εγκυμοσύνη της την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση έγινε μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.