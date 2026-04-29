Η Κατερίνα Καινούργιου καταγγέλλει AI εικόνα – «Δεν είναι δικό μου παιδί»

Η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε ένα δημόσιο ξέσπασμα σχετικά με εικόνα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποτίθεται ότι τη δείχνει να ταΐζει το μωρό της.

Ειδικότερα, η παρουσιάστρια μέσα από ένα Instagram story τόνισε ότι πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ότι η ίδια δεν προτίθεται να δείξει ποτέ το πρόσωπο του παιδιού της στα social media. Επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν εικονίζεται η δική της κόρη.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου πρόσθεσε ότι είναι τρομακτικό να κατασκευάζουν άλλοι μία ζωή για εκείνη εν αγνοία της και ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα της.

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό είναι όλο AI. Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ δημόσια το πρόσωπο του παιδιού μου. Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου και συγγενών μου. Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου», έγραψε χαρακτηριστικά.