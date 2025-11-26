Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε ποια θα είναι η νονά της κόρης της (βίντεο)

Το πρόσωπο που θα βαφτίσει το μωρό που περιμένει με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Αφορμή για τις αποκαλύψεις της παρουσιάστριας στάθηκαν οι δηλώσεις των Άκη Παυλόπουλου και Δημήτρη Οικονόμου, οι οποίοι σε χαλαρή διάθεση και με χιούμορ της πρότειναν on camera να γίνουν νονοί της κόρης της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε, η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε με ειλικρίνεια και ευγένεια: “Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή τους πρόθεση, το εκτιμώ, το είπαν με πολύ μεγάλη ευγένεια. Είπα πως το μωράκι με το καλό όταν γεννηθεί θα το βαφτίσει η φίλη μου, η Ζωή”.

Ο λόγος για τη Ζωή Μπόικου, που είναι από τις πιο στενές φίλες της παρουσιάστριας και ζει στο εξωτερικό. Σύντομα, μάλιστα, θα ανακοινωθεί και η συνεργασία της με την παρουσιάστρια αφού ετοιμάζουν μαζί κάτι επαγγελματικό, όπως είχε πει μέσα από την εκπομπή της η παρουσιάστρια.

Η ίδια είχε ξαναμιλήσει για τους νονούς του μωρού της μέσα από την εκπομπή της: “Έχω βρει όμως νονούς. Μία σίγουρα από την πλευρά μου κι ένας μάλλον από την πλευρά του Παναγιώτη. Από την πλευρά μου, είναι πολύ αγαπημένη μου φίλη που θα συνεργαστούμε και τώρα. Δε ζει στην Ελλάδα. Είναι Ελληνίδα και ζει στο εξωτερικό. Δε θα το πω ακόμα. Είναι φίλη μου κι ετοιμάζουμε και κάτι μαζί πολύ ωραίο”.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τον πέμπτο μήνας της εγκυμοσύνης της, ενώ πρόσφατα υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, επισημοποιώντας τη σχέση τους.