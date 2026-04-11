Κατερίνα Καινούργιου: Απαντά στα αρνητικά σχόλια για τις φωτογραφίες με μακιγιάζ από το μαιευτήριο

Σε μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς έγινε για πρώτη φορά μητέρα και περνά το φετινό Πάσχα έχοντας στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της.

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, η παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Alpha μοιράστηκε ένα προσωπικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς το με μία τρυφερή φωτογραφία όπου ποζάρει χαμογελαστή κρατώντας το παιδί της.

Όπως ανέφερε, πριν από λίγες ημέρες βίωσε τη γέννηση της κόρης της, χαρακτηρίζοντάς την ως το σημαντικότερο γεγονός της ζωής της.

«Η μητρότητα δεν αναιρεί τη θηλυκότητα»

Παρά το κύμα αγάπης και ευχών που δέχθηκε, η ίδια αποκάλυψε ότι υπήρξαν και επικριτικά σχόλια, τα οποία εστίασαν στην εμφάνισή της σε φωτογραφία που δημοσίευσε προκειμένου να ευχαριστήσει τους γιατρούς της. Ειδικότερα, ορισμένοι χρήστες σχολίασαν αρνητικά το γεγονός ότι ήταν μακιγιαρισμένη.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την απορία και τη δυσαρέσκειά της για την κριτική, τονίζοντας πως η μητρότητα δεν αναιρεί τη γυναικεία ταυτότητα. Όπως σημείωσε, κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να επιλέγει πώς θέλει να αισθάνεται και να παρουσιάζεται, είτε με μακιγιάζ είτε χωρίς, ανεξάρτητα από την περίοδο που διανύει.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το σώμα μιας γυναίκας μετά τη γέννα έχει επιτελέσει κάτι μοναδικό, φέρνοντας μία νέα ζωή στον κόσμο, και δεν οφείλει να απολογείται για την εικόνα της. Η φροντίδα του εαυτού, όπως τόνισε, αποτελεί πράξη σεβασμού προς τον ίδιο τον εαυτό και διατήρησης της προσωπικής ταυτότητας.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, επέλεξε να συνδέσει το μήνυμά της με το πνεύμα των ημερών, επισημαίνοντας πως η Ανάσταση συμβολίζει τη νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να δείχνει περισσότερη αγάπη, κατανόηση και καλοσύνη, ευχόμενη σε όλους Καλή Ανάσταση.