Κατερίνα Καινούργιου: Συγκινήθηκε στην έναρξη της εκπομπής – «Έχω πλημμυρίσει με υπέροχες ευχές»

Σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς γιορτάζει την ονομαστική της εορτή. Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» δέχθηκε από νωρίς το πρωί πληθώρα ευχών, αλλά οι μεγαλύτερες εκπλήξεις την περίμεναν στο πλατό της εκπομπής της, όπου η συγκίνηση χτύπησε «κόκκινο».

Οι συνεργάτες της Κατερίνας Καινούργιου είχαν ετοιμάσει μια ζεστή υποδοχή για τη γιορτή της, προσφέροντάς της εντυπωσιακές ανθοδέσμες και εκφράζοντας τις καλύτερες ευχές τους. Η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, ευχαριστώντας τους με θερμά λόγια στον «αέρα» της εκπομπής της.

«Πόσο ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει εδώ ρε παιδιά; Σας ευχαριστώ πολύ, με συγκινήσατε. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν και χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου. Το λέω και συγκινούμαι, χρόνια πολλά γιαγιάκα μου. Θα με ρωτήσετε γιατί συγκινούμαι, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχω πλημμυρίσει με υπέροχες ευχές. Μακάρι την αγάπη που μου δίνετε να μπορούσα να την ανταποδώσω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου», είπε φανερά συγκινημένη η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Πέραν των εορταστικών εκπλήξεων, η φετινή γιορτή βρίσκει την Κατερίνα Καινούργιου σε μια από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της προσωπικής της ζωής.

Πρόσφατες πληροφορίες αποκάλυψαν ότι η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της, ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Κουτσουμπής, επισημοποίησαν τη σχέση τους που ξεκίνησε την Άνοιξη του 2024, υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογραφείο στο Κολωνάκι.

Το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας και ανυπομονεί να υποδεχτεί το πρώτο του παιδί, το οποίο αναμένεται να έρθει στον κόσμο στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.