Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της συμπλήρωσε δύο εβδομάδες ζωής – Η τρυφερή ανάρτησή της (pic)

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει την πιο όμορφη και συγκινητική περίοδο της ζωής της, καθώς η καθημερινότητά της έχει αλλάξει ριζικά μετά τον ερχομό της κόρης της. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, που μοιράζεται συχνά στιγμές από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δεν θα μπορούσε να αφήσει τη σημερινή ημέρα να περάσει απαρατήρητη, καθώς συμπληρώθηκαν ακριβώς δεκατέσσερις ημέρες από τη γέννηση της μικρής.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 17 Απριλίου, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να γιορτάσει το γεγονός ότι η κόρη της έγινε δύο εβδομάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, τον καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, στις 3 Απριλίου 2026, και από εκείνη τη στιγμή το ζευγάρι ζει την απόλυτη ευτυχία.

Για να τιμήσει αυτή τη μικρή αλλά σημαντική επέτειο, η Κατερίνα προχώρησε σε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και ανέβασε ένα λιτό αλλά γεμάτο νόημα κάδρο, στο οποίο αναγράφεται η φράση «Δύο εβδομάδων».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από emojis που εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη και την απέραντη αγάπη που νιώθει αυτή την περίοδο.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στέκεται διαρκώς στο πλευρό της, με το ζευγάρι να βιώνει την πιο δημιουργική και ευτυχισμένη φάση της κοινής του πορείας.

H φωτογραφία που ανήρτησε η Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram: