Ιωάννης Απέργης: «Προτεραιότητά μου ο γιος μου – Προσπαθώ να νικήσω τις τύψεις»

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τον Στέφανο Κωνσταντινίδη παραχώρησε συνέντευξη ο Ιωάννης Απέργης, προχωρώντας σε μια εξομολόγηση για τον ρόλο του ως πατέρας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή επικοινωνία με τον πεντάχρονο γιο του.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις εσωτερικές συγκρούσεις που βιώνει, παραδεχόμενος πως συχνά έρχεται αντιμέτωπος με το αίσθημα των τύψεων όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις αποσπούν την προσοχή του από το παιδί του.

Η αλλαγή στάσης απέναντι στην πατρότητα

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ο Ιωάννης Απέργης αποφάσισε να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που διαχειρίζεται τον χρόνο του, θέτοντας τον γιο του σε απόλυτη προτεραιότητα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως πλέον διακόπτει οποιαδήποτε δραστηριότητα, ακόμη και στις πρόβες στο θέατρο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού του, θέλοντας να του εμφυσήσει το αίσθημα της ασφάλειας.

Μάλιστα, περιέγραψε γλαφυρά στιγμές που ένιωσε πως δεν διαχειρίστηκε σωστά μια κατάσταση, τονίζοντας πως πλέον επιλέγει να αφήνει τα πάντα, ακόμη και τον υπολογιστή του, για να γίνει «ένα με το χαλί» και να παίξει μαζί του.

«Δείχνω στο παιδί ότι είναι πιο σημαντικό από μένα εκείνη τη στιγμή. Θέλω να του δείξω πως είμαι στη δουλειά, αλλά δεν τον εγκαταλείπω για χάρη της», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ουσιαστικής παρουσίας του γονέα στη ζωή του παιδιού.