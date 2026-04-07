Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες φωτογραφίες με τη μικρή Ξένια – «Καλώς ήρθες μικρό μας θαύμα»

Σε μία από τις πιο χαρούμενες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία διανύει μια νέα προσωπική φάση μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η παρουσιάστρια απέκτησε το πρώτο της παιδί την Παρασκευή (03.04), καρπό της σχέσης της με τον σύντροφό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, σύμφωνα με πληροφορίες, πήρε εξιτήριο από το Μαιευτήριο ΡΕΑ, όπου και έφερε στον κόσμο το παιδί της, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποχώρησή της από το μαιευτήριο πραγματοποιήθηκε με διακριτικότητα, καθώς δεν χρησιμοποίησε την κεντρική είσοδο, αλλά επέλεξε να αποχωρήσει μέσω του γκαράζ, αποφεύγοντας την παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων.

Παρά τη διακριτική της έξοδο, η ίδια μοιράστηκε τη χαρά της με το κοινό, δημοσιεύοντας στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μεγάλη ανταπόκριση, με χιλιάδες «likes» και ευχές από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές, που έσπευσαν να της εκφράσουν τη στήριξη και την αγάπη τους για το νέο μέλος της οικογένειάς της.