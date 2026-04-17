Νάνσυ Ζαμπέτογλου: Η περιπέτεια σε κρατητήριο των ΗΠΑ και η απειλή δεκαετούς απέλασης (Βίντεο)

Μια άγνωστη και ιδιαίτερα φορτισμένη προσωπική ιστορία αποκάλυψε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Στούντιο 4» το απόγευμα της Παρασκευής.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε την τραυματική εμπειρία που βίωσε σε αεροδρόμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένα τυπικό λάθος με τα ταξιδιωτικά της έγγραφα την έφερε αντιμέτωπη με τις αμερικανικές αρχές.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η παρουσιάστρια, αν και κάτοχος δημοσιογραφικής βίζας, δήλωσε στους αξιωματικούς ελέγχου πως ο σκοπός του ταξιδιού της ήταν αναψυχής. Η αναντιστοιχία αυτή οδήγησε στην άμεση κράτησή της σε ειδικό χώρο του αεροδρομίου, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο της άμεσης απέλασής της.

«Με μετέφεραν σε έναν χώρο που έμοιαζε με κρατητήριο. Βρισκόμουν σε κατάσταση πανικού και έκλαιγα ασταμάτητα», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας την έντονη ψυχολογική πίεση που υπέστη.

Το τελεσίγραφο και η λύση της τελευταίας στιγμής

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι αμερικανικές αρχές της έθεσαν ένα σκληρό δίλημμα, είτε να επωμιστεί η ίδια το κόστος της επιστροφής της, διατηρώντας το δικαίωμα μελλοντικής εισόδου στη χώρα, είτε να απελαθεί με έξοδα του κράτους, αντιμετωπίζοντας όμως δεκαετή απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ.

Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος χάρη σε μια σύμπτωση. Η δημοσιογράφος κατάφερε να πείσει τους υπεύθυνους για την επαγγελματική της ιδιότητα δείχνοντας ένα περιοδικό στο οποίο εργαζόταν. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια προσωρινή σύγχυση με το όνομά της, καθώς στο περιοδικό αναγραφόταν ως «Νάνσυ» ενώ στο διαβατήριο ως «Αναστασία», οι αρχές πείστηκαν τελικά για τους ισχυρισμούς της και της επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα.