Ειρήνη Σκλήβα: Η καλλονή κόρη της είναι πλέον 23 – Η εντυπωσιακή εμφάνισή της και η ομοιότητα με την μητέρα της

Παρόλο που η Ειρήνη Σκλήβα έχει επιλέξει εδώ και αρκετά χρόνια να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας και να κρατά χαμηλούς τόνους, είναι δύσκολο κανείς να την ξεχάσει. Αναμφίβολα, πρόκειται για μία από τις πιο όμορφες Ελληνίδες μοντέλα, που υπενθυμίζεται ότι κέρδισε και τον τίτλο της Miss Κόσμος το 1996 στην Ινδία.

Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρέθηκε η μονάκριβη κόρη της, Μαριτίνα Χιδήρογλου, η οποία πλέον είναι 23 ετών. Η Μαριτίνα έχει μεγαλώσει μακριά από τη δημοσιότητα που συνόδευε για χρόνια την Ειρήνη Σκλήβα και όσο περνούν τα χρόνια η ομοιότητά τους γίνεται όλο και πιο εμφανής. Μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κυρίως τα πράσινα μάτια της θυμίζουν έντονα το εντυπωσιακό μοντέλο.

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Η τρυφερή ανάρτηση για την κόρη της

Η 29η Ιουλίου ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα για την Ειρήνη Σκλήβα, καθώς η κόρη της είχε τα γενέθλιά της. Η ίδια θέλησε να της ευχηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους από όταν η Μαριτίνα ήταν ακόμη μικρή.

“Happy Birthday αγαπάκι μου”, έγραψε χαρακτηριστικά η Ειρήνη Σκλήβα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία. Δεν είναι η πρώτη φορά που η πρώην Μις Κόσμος μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τη σχέση με την κόρη της. Και στα 22α γενέθλιά της είχε δημοσιεύσει ένα κολάζ με φωτογραφίες από διαφορετικές περιόδους της ζωής της, από την παιδική της ηλικία μέχρι σήμερα.

Ο γάμος με τον Νίκο Χιδήρογλου

Η Μαριτίνα είναι η κόρη που απέκτησε η Ειρήνη Σκλήβα από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Νίκο Χιδήρογλου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2002 και απέκτησε την κόρη του το 2003. Οι δυο τους ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους το 2017, έπειτα από 15 χρόνια γάμου.