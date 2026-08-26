Δέσποινα Βανδή: Τραγουδά “Δε ξέρω πόσο σ’ αγαπώ” στον Βασίλη Μπισμπίκη και λιώνει από έρωτα – Βίντεο
"Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα"
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης όσο περνάει ο καιρός ερωτεύονται όλο και περισσότερο και η σχέση τους δυναμώνει. Η τραγουδίστρια δεν είναι λίγες οι φορές που του έχει αφιερώσει τραγούδια τόσο on stage όσο και σε πιο «ιδιωτικές» στιγμές.
Μια ιδιαίτερα τρυφερή στιγμή μοιράστηκαν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης σε πρόσφατη βραδινή τους έξοδο, με ένα βίντεο από τη βραδιά να γίνεται viral στα social media. Το ζευγάρι βρέθηκε μαζί με την παρέα του με την Δέσποινα Βανδή κάποια στιγμή να παίρνει το μικρόφωνο και να ανεβαίνει το κέφι.
@giwta_kou
Συγκεκριμένα, η Δέσποινα Βανδή επέλεξε να ερμηνεύσει το «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ερωτικά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Βίκυ Μοσχολιού. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της ερμηνείας της είχε το βλέμμα της στραμμένο στον σύντροφό της, ο οποίος την παρακολουθούσε χαμογελαστός. Η στιγμή έγινε ακόμη πιο ξεχωριστή όταν έφτασε στους στίχους «Ήταν μια σπίθα στην αρχή και μιας βροχής ψιχάλα» και η τραγουδίστρια έδειξε τον Βασίλη Μπισμπίκη, κάνοντας ξεκάθαρο πως το τραγούδι ήταν αφιερωμένο σε εκείνον.
πηγή στην Google
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