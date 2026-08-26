Βάζεις το κλιματιστικό με αυτόν τον τρόπο; Κάνεις το σπίτι πιο ζεστό χωρίς να το καταλαβαίνεις

Το κλιματιστικό κάθε Καλοκαίρι παίρνει “φωτιά”, καθώς αποτελεί σύμμαχό μας για την καταπολέμηση της ζέστης στο σπίτι μας. Ωστόσο, ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε μπορεί σε μεγάλο βαθμό να επηρεάσει τόσο την απόδοσή του όσο και για πόσο χρόνο παραμένει δροσερός ο χώρος μας.

Ένα από τα συχνότερα λάθη που κάνουμε όταν ανοίγουμε το κλιματιστικό μας, είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα, πιστεύοντας ότι το δωμάτιο θα κρυώσει πιο γρήγορα. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα.

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Η σωστή θερμοκρασία

Όταν η θερμοκρασία ρυθμίζεται σε λογικά επίπεδα, το κλιματιστικό μπορεί να λειτουργεί πιο αποδοτικά και να διατηρεί μια πιο σταθερή θερμοκρασία στον χώρο. Από την άλλη, το να βάζουμε το κλιματιστικό διαρκώς στους 18°C δεν σημαίνει ότι θα έχουμε πιο γρήγορα ένα δροσερό σπίτι.

Εξίσου σημαντική είναι και η κατεύθυνση του αέρα. Ο δροσερός αέρας είναι βαρύτερος και τείνει να κατεβαίνει, επομένως η σωστή ρύθμιση της κατεύθυνσής του μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κυκλοφορία του αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Το λάθος με τις πόρτες και τα παράθυρα

Αν το κλιματιστικό λειτουργεί ενώ υπάρχουν ανοιχτά παράθυρα ή πόρτες, ο δροσερός αέρας χάνεται και η συσκευή χρειάζεται να δουλεύει περισσότερο για να διατηρήσει τη θερμοκρασία. Γι αυτό πολλές φορές όταν είμαστε σε ένα ξενοδοχείο, το κλιματιστικό λειτουργεί μόνο εφόσον έχουμε κλειστή μπαλκονόπορτα.

Επίσης, τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας πρέπει να περιορίζουμε την είσοδο της ζέστης στο σπίτι, κρατώντας κλειστά τα παράθυρα και κατεβασμένα τα παντζούρια ή τις κουρτίνες, ιδιαίτερα όταν τα χτυπά απευθείας ο ήλιος.

Η σημασία των φίλτρων

Ένα ακόμη σημείο που συχνά περνά απαρατήρητο είναι τα φίλτρα του κλιματιστικού. Όταν έχουν καιρό να καθαριστούν και έχουν συγκεντρώσει σκόνη και βρωμιά, η απόδοσή του μπορεί να επηρεαστεί και το κλιματιστικό να χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να αποδώσει.

Έτσι, η σωστή χρήση του κλιματιστικού δεν αφορά μόνο τη θερμοκρασία που επιλέγουμε. Η θέση των περσίδων, η σκίαση του χώρου και η καθαριότητα των φίλτρων παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.