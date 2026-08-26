Γωγώ Μαστροκώστα: Σαν σήμερα θα γιόρταζε τα 56 της χρόνια – Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης της, Βικτώριας Δέλλα

Η Γωγώ Μαστροκώστα σαν σήμερα θα είχε τα γενέθλιά της και θα έκλεινε τα 56 της χρόνια, με την ημέρα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη για την οικογένειά της. Η αγαπημένη γυμνάστρια και πρώην παρουσιάστρια έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάιο, σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από τη μακρόχρονη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Με αφορμή αυτή την ξεχωριστή ημερομηνία, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα θέλησε να την κρατήσει για ακόμη μία φορά κοντά της, μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνω στις φωτογραφίες η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα έγραψε: “Χρόνια πολλά, άγγελέ μου. Θα σε αγαπάμε για πάντα και θα συνεχίζεις πάντα να μεγαλώνεις μέσα στις καρδιές μας”.