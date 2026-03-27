Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο μήνυμα μετά την αναβολή της δίκης για το revenge porn

Διεκόπη η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση του revenge porn και θα συνεχιστεί την 1η Απριλίου.

Σήμερα, Παρασκευή (27/03), η γνωστή influencer βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, έχοντας στο πλευρό της τις στενές της φίλες, Στέλλα Πάσσαρη και Λένια Παπασυμεωνίδου, καθώς και τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Η δίκη έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ενώ το επίμαχο βίντεο κατά την διάρκεια της δίκης προβλήθηκε οκτώ φορές.

Όπως έγινε γνωστό, το δικαστήριο προέβη σε επανειλημμένη προβολή των γεγονότων, ώστε να εξετάσει με λεπτομέρεια κάθε πτυχή της υπόθεσης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, έλαβε χώρα η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου.

Τούνη: Το πρώτο μήνυμα μετά τη διακοπή της δίκης

Μετά τη διακοπή της δίκης, η Ιωάννα Τούνη ανήρτησε στο Instagram φωτογραφία μαζί με τους φίλους της που την περίμεναν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που της παρέχουν.

«Εντωμεταξύ τι βλέπω κάθε φορά που βγαίνω από την αίθουσα

Και ειλικρινά το πόσο χαρούμενη είμαι για το πόσο ειλικρινά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πόση δύναμη αντλώ από αυτούς, που αφήνουν κάθε φορά όλες τις δουλειές τους και έρχονται έξω από τη δικαστική αίθουσα απλά για να με στηρίξουν ψυχολογικά.

Η οικογένεια που έχω επιλέξει και με έχει επιλέξει πίσω…

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ», έγραψε η γνωστή influencer.

Οι δηλώσεις πριν την δίκη

Κατά την άφιξη της στο δικαστήριο η Ιωάννα Τούνη είπε στους δημοσιογράφους: «Σήμερα είναι μία αρκετά δύσκολη μέρα για μένα, γιατί είναι πρώτη φορά που το βίντεο θα παίξει στην αίθουσα. Μπροστά στην έδρα, στους δικηγόρους, στους κατηγορούμενους και φυσικά, παρουσία μου. Είναι κάτι το οποίο γενικά με πληγώνει πάρα πολύ, κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ ποτέ και είναι και ο λόγος για τον οποίον έχω ζητήσει να είναι η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, γιατί κάτι τέτοιο δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν βασικά.

Δεν θεωρώ ότι είναι θέαμα για κανέναν. Πολύς κόσμος μπερδεύεται γιατί με βλέπει σήμερα δυνατή, με βλέπει εδώ πέρα, και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι το ότι πραγματικά δεν βρίσκομαι εδώ πέρα για μένα. Δεν είμαι εδώ πέρα για την Τούνη που βλέπετε σήμερα.

Όλο αυτό συνέβη 9 χρόνια πριν, σε μια κοπέλα μόλις 23 χρονών, η οποία πραγματικά έχασε τη γη κάτω από τα πόδια της. Ήτανε κάτι πάρα πολύ σκληρό, ήτανε κάτι χυδαίο. Στιγματίστηκα. Μέχρι σήμερα είναι κάτι το οποίο με κυνηγάει, και όσο κι αν θέλω να παριστάνω ότι είμαι καλά, η αλήθεια είναι πως δεν είμαι. Και το ότι εγώ βρίσκομαι σήμερα στα δικαστήρια, θεωρώ πως είναι πραγματικά θέμα τύχης. Είμαι τυχερή που άντεξα και βρίσκομαι εδώ, γιατί άλλες γυναίκες που έχουν βρεθεί στη θέση μου έχουν τερματίσει τη ζωή τους. Και για αυτές τις γυναίκες λοιπόν, βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα.

Στην Ελλάδα του 2026, ήρθε η στιγμή το θύμα να σταματήσει να κρύβεται, να σταματήσει να θέλει να δώσει τέρμα στη ζωή του και ο θύτης πλέον να αναλάβει την ευθύνη, γιατί αυτό το πράγμα είναι κακούργημα. Καταστρέφει πραγματικά ζωές. Και αν μπορεί η δική μου υπόθεση να ευαισθητοποιήσει λίγο παραπάνω, να ενημερώσει λίγο παραπάνω, είμαι χαρούμενη. Που, ενώ μέχρι σήμερα χρειάζεται να αναβιώνω αυτή την κατάσταση με τόσο σκληρό τρόπο, εύχομαι πραγματικά να δοθεί παραδειγματική τιμωρία στους κατηγορούμενους και να υπάρχει δικαιοσύνη για κάθε γυναίκα. Ανυπομονώ τόσο πολύ να γυρίσω σελίδα στη ζωή μου, να τελειώσει όλο αυτό, και ελπίζω να τελειώσει με δικαιοσύνη, πραγματικά να επέλθει δικαιοσύνη».