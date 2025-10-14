Η Στέλλα Πάσσαρη ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και για να γιορτάσει το γεγονός, επέλεξε μαζί με τις φίλες της να ταξιδέψουν μέχρι το μακρινό Λας Βέγκας για ένα πολυήμερο bachelor party. Φυσικά, στο πλευρό της βρίσκεται η κολλητή της φίλη και στενή συνεργάτιδα, Ιωάννα Τούνη.

Οι δύο γνωστές influencers και επιχειρηματίες, αφού διένυσαν ένα ταξίδι διάρκειας 18 ολόκληρων ωρών, έφτασαν επιτέλους στην «Πόλη της Αμαρτίας» και μοιράστηκαν στιγμιότυπα με τους χιλιάδες followers τους.

«Σας έχω πει ότι στις υπερατλαντικές πτήσεις παίρνω πάντα και τρώω μία μεγάλη toblerone; Ενώ στην καθημερινότητά μου δεν παίρνω ποτέ αυτή την σοκολάτα», έγραψε η Ιωάννα Τούνη σε ένα από τα insta stories της.

Η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της φίλους την άφιξή τους, γράφοντας με ενθουσιασμό: «Τώρα που σας βάζω story συμπεθέρες έχουμε μόλις φτάσει στο Λας Βέγκας. Περάσαμε τον έλεγχο διαβατηρίων και πήραμε και τις βαλίτσες. Όλα σούπερ».

Και η μέλλουσα νύφη, Στέλλα Πάσσαρη, μοιράστηκε τις πρώτες της στιγμές από την Αμερική, δηλώνοντας ενθουσιασμένη για το bachelor της.

Όλες οι καλεσμένες του bachelor party πρόκειται να παραμείνουν στο Λας Βέγκας για αρκετές ημέρες, διαμένοντας σε ένα από τα χλιδάτα ξενοδοχεία της περιοχής, με σκοπό να διασκεδάσουν και να γιορτάσουν το γεγονός όσο περισσότερο γίνεται.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες & βίντεο: