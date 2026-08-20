Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση σε σχόλιο για τη σχέση του συντρόφου της με τον γιο της – «Κανείς δε μπλέκει ρόλους»

Μια φωτογραφία που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη με τον γιο της, Πάρη, και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, στάθηκε αφορμή για αρκετά σχόλια στα social media. Η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή στιγμή μεταξύ τους, ωστόσο δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις από όσους είχαν διαφορετική άποψη.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!”, έγραψε η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Ανάμεσα στα σχόλια που δέχτηκε, μια ακόλουθός της εξέφρασε την αντίθεσή της, επισημαίνοντας πως οι ρόλοι μέσα στην οικογένεια δεν θα πρέπει να συγχέονται και πως οι προσωπικές σχέσεις των γονιών καλό είναι να μένουν μακριά από το παιδί. Η Ιωάννα Τούνη δεν άφησε το συγκεκριμένο σχόλιο αναπάντητο. Αντίθετα, θέλησε να ξεκαθαρίσει δημόσια τη θέση της, εξηγώντας πως τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας του Πάρη έχουν συνεχίσει τη ζωή τους και έχουν δημιουργήσει νέες σχέσεις.

«Το ότι αναπόφευκτα η ζωή προχωράει και έχουμε προχωρήσει επίσης και οι δύο είναι το λογικό και επόμενο! Το ζητούμενο είναι το παιδί να νιώθει όμορφα μέσα στη νέα σχέση των γονιών του και να έχει αμέριστη αγάπη από όλους! Κανείς δεν μπλέκει ρόλους», απάντησε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση συνεχίστηκε κάτω από την ίδια ανάρτηση, με άλλους χρήστες να σχολιάζουν πως «σαν τον μπαμπά του κανείς», ενώ μια ακόμη ακόλουθος τόνισε πως κανείς δεν θα πρέπει να παίρνει τη θέση του πατέρα στη ζωή ενός παιδιού. Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να απαντήσει και σε αυτό το σχόλιο, επαναλαμβάνοντας πως η ίδια και ο πατέρας του Πάρη έχουν προχωρήσει στην προσωπική τους ζωή και πως οι νέοι τους σύντροφοι αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους.

“Καλώς ή κακώς έχουν προχωρήσει και οι δύο γονείς του Πάρη με νέους συντρόφους που είναι μαζί όλη μέρα σπίτι και παντού. Και το σημαντικό δεν είναι οι “θέσεις” αλλά να μεγαλώνει το παιδί με αγάπη!”, έγραψε η Ιωάννα Τούνη. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, τονίζοντας πως για την ίδια μεγαλύτερη σημασία έχει το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια και αγάπη, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην προσωπική ζωή των γονιών του.