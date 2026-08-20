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Δείτε την Madonna να μπαίνει σε μαγαζί στην Πάτμο με τον σύντροφό της (βίντεο)

Οι διακοπές της τραγουδίστριας στο "νησί της αποκάλυψης"

Δείτε την Madonna να μπαίνει σε μαγαζί στην Πάτμο με τον σύντροφό της (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Την Πάτμο επέλεξε για ακόμη μία φορά η διεθνούς φήμης σταρ Madonna, με τη βασίλισσα της ποπ να πραγματοποιεί βόλτες στο νησί και να κάνει τις αγορές της.

Μάλιστα, ιδιοκτήτης καταστήματος ρούχων στην Πάτμο ανήρτησε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματός του, στο οποίο διακρίνεται η Madonna να περνά μπροστά από ένα σταντ με ρούχα και να τα κοιτάζει.

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Λίγο αργότερα, μια φίλη της φαίνεται να της υποδεικνύει ένα συγκεκριμένο ρούχο, ενώ στην κάμερα διακρίνεται και ο σύντροφός της.

@anamnesis_conceptstore The One & Only @madonna στη Πάτμο! 🫠 💖 #patmos #patmosgreece #patmosboutique #madonna #πατμος ♬ Like A Prayer (7" Remix Edit) [2022 Remaster] – Madonna

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Madonna έκανε αγορές από το κατάστημα, επιλέγοντας ρούχα τόσο για την ίδια όσο και για την παρέα της.

Το… απρόοπτο είναι πως ο ιδιοκτήτης του καταστήματος απουσίαζε εκείνη την ημέρα και έτσι δεν κατάφερε να συναντήσει τη Madonna από κοντά. Την είδε τελικά μέσω των καμερών ασφαλείας!

Μάλιστα, με χιουμοριστική διάθεση σχολίασε την παρουσία της στο κατάστημά του, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ό,τι έπιασε θα το κάνουμε κορνίζα…»!

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