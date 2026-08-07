Ιωάννα Τούνη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη από την Ίμπιζα πριν δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους

Ενώ η Ιωάννα Τούνη ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλιά της στις 10 Αυγούστου, ανέσυρε από το αρχείο της μια αδημοσίευτη φωτογραφία με τον σύντροφό της Δημήτρη Σπυριδωνίδη από τα περσινά στην Ίμπιζα.

Η influencer αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram ότι σε λίγες ημέρες θα ταξιδέψει μαζί με τον γιο της, Πάρη, τον σύντροφό της, αλλά και καλούς φίλους, για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλιά της.

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Με αφορμή την προετοιμασία του φετινού ταξιδιού, έκανε μια μικρή αναδρομή στο περσινό καλοκαίρι και δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη (Robbie) από τις διακοπές τους στην Ίμπιζα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο, οι δυο τους κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και απέφευγαν να δημοσιεύουν κοινά στιγμιότυπα στα social media.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Draft από #Ibiza που ήμασταν πέρυσι – τέτοιο καιρό – για τα γενέθλιά μου… Πού λες ότι θα πάμε φέτος για τα 33 μου;».

Δείτε την ανάρτησή της: