Ρία Ελληνίδου: Τρόλαρε τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου με ένα χιουμοριστικό βίντεο – “Ακόμα ροχαλίζει”

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου περνούν μία από τις πιο ωραίες περιόδους της σχέσης τους και είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Η γνωστή τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω του οποίου “τρόλαρε” τον Δημήτρη Αλεξάνδρου καθώς φαίνεται να μην αντέχει το ξενύχτι και το ποτό της προηγούμενης βραδιάς.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

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Στο βίντεο ακούγονται οι στίχοι του τραγουδιού του Σταμάτη Γονίδη «Θα θες να με βρεις, μα δεν θα μπορείς…», σε μία version που ερμηνεύει η ίδια η Ρία Ελληνίδου και συνοδεύεται με ένα κείμενο-σχόλιο για την κατάσταση του συντρόφου της. Χαρακτηριστικά αναφέρει: “Θα θες να τον βρεις.. Μα δεν θα μπορείς… Ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ήθελε και πρωινή βόλτα στο βουνό. Ακόμα ροχαλίζει…“