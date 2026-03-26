Ιωάννα Τούνη: Απαντά στα επικριτικά σχόλια για την «επίδειξη ευτυχίας» στο TikTok

Η Ιωάννα Τούνη είναι από τα δημόσια πρόσωπα που επιλέγουν να έχουν άμεση και συχνή επαφή με το κοινό τους στα social media, απαντώντας τόσο σε θετικά όσο και σε αρνητικά σχόλια. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές οι διαδικτυακές της αλληλεπιδράσεις γίνονται viral.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της στο TikTok, η επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη μοιράστηκε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη που της προσέφερε ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης. Παρά τα πολλά εγκωμιαστικά σχόλια που συγκέντρωσε, υπήρξαν και επικριτικές φωνές, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν ξανά πως προβάλλει έντονα την προσωπική της ζωή και ευτυχία.

Στο TikTok η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Σήμερα θα περνούσαμε την ημέρα οικογενειακά με το αγόρι μου, αλλά είναι αρρωστούλης από χθες και ακυρώσαμε… Οπότε μόλις συνέβη αυτό», και έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους την ανθοδέσμη που της έστειλε. «Πόσο τυχερή νιώθω», έγραψε στη λεζάντα.

Οι αντιδράσεις του κοινού δεν περιορίστηκαν στα θετικά σχόλια, καθώς υπήρξαν και επικριτικές τοποθετήσεις. Σε ορισμένους από όσους σχολίασαν αρνητικά τον τρόπο ζωής της, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να απαντήσει δημόσια.

«Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να είναι με το ζόρι ευτυχισμένη! Βασικά σε έχουν καταλάβει όλοι! Συνέχισε το παιχνίδι σου», έγραψε κάποιος χρήστης του TikTok και η Ιωάννα Τούνη του απάντησε: «Χαχαχα! Μπράβο το βρήκες».

«Τόσο με το ζόρι ευτυχία πρώτη φορά βλέπω», έγραψε κάποιος άλλος. «Όντως», απάντησε η Ιωάννα Τούνη, προσθέτοντας ένα emoji που κλαίει από τα γέλια.

«Δεν θα βαρεθεί με τη διαφήμιση της ευτυχίας ποτέ», έγραφε ένα σχόλιο και η Ιωάννα Τούνη απάντησε στον follower της: «Σας δείχνω στα social εδώ και χρόνια όλη την πραγματικότητα, τις δυσκολίες, τους χωρισμούς, τα δικαστήρια, τις απώλειες, όλα! Και η ζωή είναι στιγμές, οπότε θεωρώ ότι αξίζει να μοιραστώ και τα όμορφα».

«Για μοιράσου ξανά την ευτυχισμένη στιγμή με το Range Rover», απάντησε κάποιος άλλος, υπονοώντας την υπόθεση του revenge porn. Τότε η influencer, ξεκαθάρισε, γράφοντας: «Η στιγμή που περιγράφεις βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη και έχω μιλήσει για όλα αυτά ανοιχτά. Η λέξη ενσυναίσθηση φυσικά προφανώς και δεν σου λέει κάτι και εκεί φαίνεται και η παιδεία σου».

«Η ευτυχία δε διαφημίζετε… μοιράζετε», απάντησε ένας άλλος χρήστης του TikTok κάτω από τα ίδια σχόλια.

«Και με τον Αλέξανδρο διαφήμιζες τα όμορφα ώσπου είπες το επικό “Τα είχαμε όλα και ήταν σαν να μην είχαμε τίποτα”. Μήπως λέω εγώ τώρα να κρατήσεις μικρό καλάθι», ήταν ένα άλλο σχόλιο, στο οποίο η Ιωάννα Τούνη απάντησε: «Για αρχή δεν τον λένε Αλέξανδρο».

Η Ιωάννα Τούνη τη Δευτέρα (23/03) δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρεται στην πετυχημένη ζωή της και όσα έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα, στα 32 χρόνια της ζωής της, προκαλώντας την οργή κάποιων.