Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η απάντηση σε χυδαίο μήνυμα που δέχτηκε στα social media – “Να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι, καλά σου έκανε”

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου βρέθηκε για ακόμη μια φορά αντιμέτωπη με ένα απαράδεκτο μήνυμα στα social media, το οποίο αποφάσισε να δημοσιοποιήσει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που άλλαξε για πάντα τη ζωή της, η ίδια συνεχίζει να μιλά ανοιχτά για την καθημερινότητά της και την προσπάθειά της να προχωρήσει. Ωστόσο, ανάμεσα στα μηνύματα που λαμβάνει υπάρχουν και μερικά “χυδαία“.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα, ένας χρήστης εξέφρασε την ενόχλησή του για τις αναρτήσεις της και στη συνέχεια προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές και προσβλητικές αναφορές για την επίθεση που είχε δεχτεί. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να ευχηθεί στην Ιωάννα Παλιοσπύρου να της ρίξει ξανά βιτριόλι η δράστρια όταν αποφυλακιστεί.

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“Πόσο θα μου άρεσε να βγει η άλλη απ’ τη φυλακή να σου ρίξει κι άλλο βιτριόλι […] Καλά σου έκανε και σου έριξε βιτριόλι”, έγραψε μεταξύ άλλων ο χρήστης του Instagram.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δεν θέλησε να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο. Αντίθετα, δημοσίευσε το μήνυμα και απευθύνθηκε στον άνθρωπο που το έστειλε με μια ερώτηση που τα λέει όλα: “Δημήτρη μου, γιατί έτσι παλικάρι μου; Αν πεθάνω εγώ, θα βελτιωθεί η δική σου ζωή;”.