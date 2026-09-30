Πιερρακάκης: Στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης σε 15 ημέρες – Τι είπε για τις 120 δόσεις

Στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης σε δεκαπέντε ημέρες προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε επίσης στις 120 δόσεις για οφειλές, στους κανόνες για τους servicers και στην εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ.

«Είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, από την περασμένη άνοιξη», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες τρεις χώρες της Ευρώπης ως προς τα συνολικά μέτρα στήριξης.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις από την έναρξη της κρίσης προσεγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Στήριξη σε δεκαπέντε ημέρες

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παρακολουθούνται πλέον ανά δεκαπενθήμερο, λόγω των έντονων μεταβολών τους.

Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, αναγνώρισε το βάρος που συνεπάγεται ο χειμώνας για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και προανήγγειλε παρέμβαση:

«Σε δεκαπέντε ημέρες από τώρα θα είμαστε εκεί. Για να στηρίξουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Και να είμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια και σε κάθε επιχείρηση στη χώρα».

Στις δηλώσεις του δεν εξειδίκευσε το ύψος, τους δικαιούχους ή τη μορφή της στήριξης.

Πρόσθεσε ότι, εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα του πρωθυπουργού στα ευρωπαϊκά όργανα για την ενέργεια, θα δημιουργηθεί επιπλέον περιθώριο για ενίσχυση των πολιτών, πέρα από τα υφιστάμενα μέτρα.

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Οι 120 δόσεις και η στήριξη των οφειλετών

Αναφερόμενος στην αύξηση των δόσεων από 72 σε 120 για τις ρυθμίσεις οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ο υπουργός συνέδεσε την παρέμβαση με την ανάγκη να δοθούν εργαλεία σε όσους έχουν συσσωρεύσει χρέη.

Όπως εξήγησε, η δημοσιονομική διαχείριση πρέπει να συνδυάζεται με τη στήριξη ανθρώπων που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

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«Θέλει αυτός ο κόσμος ένα κράτος που του δίνει το χέρι, δεν θέλει ένα κράτος που του κουνάει το δάχτυλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τον εξωδικαστικό μηχανισμό και την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου. Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά και τη νέα δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

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Servicers: «Λογοδοσία, κανόνες και συνέπειες»

Για τις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι οι υποχρεώσεις τους θα κατοχυρωθούν νομοθετικά.

«Θα υπάρχουν λογοδοσία, κανόνες και συνέπειες. Αυτή είναι η δική μας δουλειά ως πολιτεία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή του πλαισίου θα παρακολουθείται μαζί με τους εποπτικούς μηχανισμούς.

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Ο υπουργός επέμεινε στον δεσμευτικό χαρακτήρα των αλλαγών, λέγοντας ότι η τήρησή τους δεν θα βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των servicers.

«Είναι ένα στέρεο βήμα, το βήμα αυτό δεν θα γυρίσει πίσω», σημείωσε.

«Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ θα εφαρμοστούν»

Ερωτηθείς αν οι έκτακτες συνθήκες επηρεάζουν τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Όλα αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν».

Επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει δημιουργήσει εφεδρείες και παρέπεμψε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποτυπώνεται η δυνατότητα τόσο να τηρηθούν οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και να υπάρξει πρόσθετη στήριξη, εφόσον οι συνθήκες του χειμώνα το απαιτήσουν.

Περιγράφοντας τη συνολική κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής, ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες, στον βαθμό που επιτρέπουν οι πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας.

«Να είμαστε νοικοκύρηδες και να ακούμε τον κόσμο και να τους στηρίζουμε στον μέγιστο βαθμό που μας επιτρέπει η πραγματικότητα», ανέφερε.