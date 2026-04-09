Ηλίας Μαμαλάκης: «Ήταν δύσκολη διαδικασία να κουβαλάω 132 κιλά»

Ο Ηλίας Μαμαλάκης μετά τη μεγάλη απώλεια βάρους αισθάνθηκε ελεύθερος. Όπως έχει αποκαλύψει ο γνωστός μάγειρας, είχε φτάσει να ζυγίζει 132 κιλά, τα οποία τον έκαναν να νιώθει δυσκίνητος.

Η αλλαγή που ακολούθησε στην εμφάνισή του και την κατάσταση της υγείας του βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα ζωής του, αλλά και την ψυχολογία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας χθες, Τετάρτη (08/04), στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Ηλίας Μαμαλάκης εξομολογήθηκε: «Ήταν δύσκολη η διαδικασία να κουβαλάω τα 132 κιλά. Ήμουν δυσκίνητος. Πονάγανε πάρα πολύ οι αρθρώσεις μου στα γόνατα. Έτσι πήρα την απόφαση να κάνω την εγχείρηση με αντικειμενικό σκοπό να γίνω πιο μάχιμος. Ελευθερώθηκα. Αισθάνθηκα πολύ ωραία, αγόρασα καινούργιο παντελονάκι. Αισθάνθηκα λίγο νέος».

Έπειτα ο γνωστός μάγειρας υποστήριξε ότι για χρόνια το θέμα του σωματικού βάρους αντιμετωπιζόταν ως ταμπού και τόνισε ότι συγκριτικά με έναν νεαρό παχύσαρκο άντρα προτιμά την εικόνα ενός λεπτού ατόμου με προσεγμένη εμφάνιση.

«Για πολλά χρόνια το θέμα των κιλών ήταν ταμπού, αλλά αυτό αφορά τους μέτρια χοντρούς. Τι να πω; Ότι δεν είμαι χοντρός; Προτιμώ να βλέπω έναν νέο, ωραίο, λεπτό, με ωραία ρούχα, παρά έναν παχύσαρκο που του βγαίνουν τα πουκάμισα από μέσα. Και ο παχύσαρκος μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος, επιτυχημένος στην κοινωνία. Άρα τον αποδέχομαι», είπε χαρακτηριστικά.