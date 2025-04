Ο μαγικός κόσμος του “Harry Potter” ετοιμάζεται να ζωντανέψει ξανά, αυτή τη φορά μέσα από μια φιλόδοξη τηλεοπτική σειρά του HBO, και οι πρώτες ανακοινώσεις για το καστ έχουν ήδη ενθουσιάσει τους αμέτρητους θαυμαστές παγκοσμίως. Το HBO αποκάλυψε τους ηθοποιούς που θα ενσαρκώσουν μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της σειράς, δίνοντας μια πρώτη γεύση για το τι να περιμένουμε από αυτή τη νέα μεταφορά των αγαπημένων βιβλίων της J.K. Rowling.

Συγκεκριμένα, το ταλαντούχο καστ περιλαμβάνει τον εξαιρετικό Τζον Λίθγκοου στον καθοδηγητικό ρόλο του Albus Dumbledore, του σοφού και μυστηριώδους διευθυντή του Hogwarts. Στο ρόλο της αυστηρής αλλά δίκαιης καθηγήτριας Minerva McGonagall θα δούμε την καταξιωμένη Τζάνετ ΜακΤίρ, ενώ τον αινιγματικό και πολύπλοκο Severus Snape θα υποδυθεί ο χαρισματικός Πάπα Εσιέντου.

Τέλος, ο αγαπημένος φύλακας των κλειδιών και των εδαφών του Hogwarts, Rubeus Hagrid, θα ζωντανέψει μέσα από την ερμηνεία του Νικ Φροστ. Επιπλέον, στο καστ προστέθηκαν ο Λουκ Θάλον ως ο νευρικός Quirinus Quirrell και ο Πολ Γουάιτχαους ως ο αυστηρός επιστάτης Argus Filch, συμπληρώνοντας ένα σύνολο ηθοποιών που υπόσχονται να δώσουν νέα πνοή σε αυτούς τους αξέχαστους χαρακτήρες.

Οι ιθύνοντες της σειράς, Φραντσέσκα Γκάρντινερ και Μαρκ Μάιλοντ, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το εξαιρετικό ταλέντο που συγκεντρώνεται στην παραγωγή, τονίζοντας την ανυπομονησία τους να δουν αυτούς τους αγαπημένους χαρακτήρες να αποκτούν νέα διάσταση.

Παράλληλα, η αναζήτηση για τους νεαρούς ηθοποιούς που θα ενσαρκώσουν τους Harry, Ron και Hermione βρίσκεται σε εξέλιξη, με μια τεράστια ανταπόκριση από χιλιάδες νεαρά ταλέντα. Η παραγωγή έχει θέσει ως στόχο την έναρξη των γυρισμάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προετοιμάζοντας το έδαφος για την πρεμιέρα της σειράς στο Max το 2026.

