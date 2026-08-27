Η Κλέλια Ανδριολάτου “τα έσπασε”σε ηπειρώτικο πανηγύρι – Ο ξέφρενος χορός της

Η Κλέλια Ανδριολάτου άφησε για λίγο στην άκρη τις πιο glamorous εμφανίσεις και τα φώτα της δημοσιότητας και έζησε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά στην Ήπειρο. Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/8) σε παραδοσιακό πανηγύρι. Εκεί φαίνεται πως δεν χρειάστηκε και πολλή ώρα για να παρασυρθεί από τη μουσική και να γίνει μέρος του γλεντιού.

Η ίδια η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε ένα βίντεο μέσα από το Instagram, στο οποίο τη βλέπουμε ανάμεσα στον κόσμο να χορεύει το «Μαργούδι κι ο Αλεξανδρής». Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στα βήματα του χορού, αφού τραγουδούσε παράλληλα μαζί με την ορχήστρα και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

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Η Κλέλια Ανδριολάτου φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο τις ημέρες της στην Ήπειρο, επιλέγοντας να γνωρίσει και να ζήσει από κοντά το παραδοσιακό στοιχείο της περιοχής.