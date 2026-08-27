Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν;
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει η Ελλάδα να στηρίξει τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου “τα έσπασε”σε ηπειρώτικο πανηγύρι – Ο ξέφρενος χορός της

Χόρεψε με την ψυχή της

Η Κλέλια Ανδριολάτου “τα έσπασε”σε ηπειρώτικο πανηγύρι – Ο ξέφρενος χορός της
NDPPHOTO / NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Η Κλέλια Ανδριολάτου άφησε για λίγο στην άκρη τις πιο glamorous εμφανίσεις και τα φώτα της δημοσιότητας και έζησε μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά στην Ήπειρο. Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/8) σε παραδοσιακό πανηγύρι. Εκεί φαίνεται πως δεν χρειάστηκε και πολλή ώρα για να παρασυρθεί από τη μουσική και να γίνει μέρος του γλεντιού.

Η ίδια η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε ένα βίντεο μέσα από το Instagram, στο οποίο τη βλέπουμε ανάμεσα στον κόσμο να χορεύει το «Μαργούδι κι ο Αλεξανδρής». Μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στα βήματα του χορού, αφού τραγουδούσε παράλληλα μαζί με την ορχήστρα και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Φωτογραφία

Η Κλέλια Ανδριολάτου φαίνεται πως απολαμβάνει στο έπακρο τις ημέρες της στην Ήπειρο, επιλέγοντας να γνωρίσει και να ζήσει από κοντά το παραδοσιακό στοιχείο της περιοχής.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ