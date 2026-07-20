Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με την αδερφή της Ναστάζια στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς

Η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε μαζί με την αδελφή της, Ναστάζια, στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων και απόλαυσε τις ομορφιές του τόπου. Το μοντέλο και ηθοποιός ξέκλεψε λίγο χρόνο από το απαιτητικό πρόγραμμά της κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Μάλιστα, η Κλέλια Ανδριολάτου δε δίστασε να ποζάρει μαζί με την αγαπημένη της αδελφή, Ναστάζια, με την οποία διατηρούν άριστες σχέσεις. Γενικά, μοιράζεται πολύ συχνά με τους διαδικτυακούς ακολούθους της αποσπάσματα από την καθημερινότητά της, έτσι κι αυτή την φορά δημοσίευσε τόσο τις ίδιες, όσο και τους εντυπωσιακούς καταρράκτες που βρίσκονται στο σημείο.

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Το «νέο κεφάλαιο» και η τηλεοπτική επιστροφή

Η νεαρή πρωταγωνίστρια, Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο μέσα από τη συμμετοχή της στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «Maestro», θεωρείται δικαίως μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της γενιάς της σε θέματα ομορφιάς και στυλ.

Μέχρι πρότινος, σήμα κατατεθέν της αποτελούσε το φυσικό balayage, το οποίο συνδύαζε καστανές βάσεις με φωτεινές, sunkissed ανταύγειες.

Ωστόσο, με πρόσφατη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός προανήγγειλε την έναρξη ενός «νέου κεφαλαίου» στην επαγγελματική της πορεία.

Η ανάληψη ενός νέου ρόλου φαίνεται πως στάθηκε η αφορμή για αυτή την αισθητική μεταμόρφωση, καθώς οι απαιτήσεις της υποκριτικής τέχνης επιβάλλουν συχνά τέτοιου είδους αλλαγές.