Ελεονώρα Ζουγανέλη – Νίκος Συρίγος: Χέρι-χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου – Φωτογραφίες

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος βρίσκονται για ακόμη ένα καλοκαίρι στη Μύκονο, έναν προορισμό που η τραγουδίστρια γνωρίζει καλά καθώς εκεί βρίσκεται και η εξοχική της κατοικία. Μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του στην Αθήνα, οι δυο τους εκμεταλλεύτηκαν τη βραδιά για μια βόλτα στα Ματογιάννια. Ο φωτογραφικός φακός τους κατέγραψε να περπατούν μαζί στα στενά του νησιού, χαλαροί και ευδιάθετοι, απολαμβάνοντας τη νυχτερινή ατμόσφαιρα.

Η Ελεονώρα Ζουγανέλη ξεχώρισε με την εμφάνισή της, ενώ το ζευγάρι έδειχνε να απολαμβάνει τη βόλτα του. Άλλωστε, από την αρχή της σχέσης τους έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή όσο πιο ιδιωτική μπορούν και να μην κάνουν συχνά δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης.

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Η ίδια η τραγουδίστρια έχει εξηγήσει στο παρελθόν πως δεν αισθάνεται άνετα όταν η προσωπική της ζωή γίνεται αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Για τη σχέση της με τον Νίκο Συρίγο η Ελεονώρα Ζουγανέλη έχει αναφέρει ότι αυτό που τους κρατά μαζί είναι η διάθεση να συνεχίζουν να ανακαλύπτουν ο ένας τον άλλον.