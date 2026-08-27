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Χαλκιδική: Νεκρός ανασύρθηκε 88χρονος Σουηδός από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Καλλικράτειας

Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Χαλκιδική: Νεκρός ανασύρθηκε 88χρονος Σουηδός από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Καλλικράτειας
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
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Ηλικιωμένος Σουηδός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, χθες το απόγευμα, από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Καλλικράτειας, στη Χαλκιδική.

   Ο 88χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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   Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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