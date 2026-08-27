Τα 5 πιο κακομαθημένα ζώδια – Θέλουν πάντα να γίνεται το δικό τους

Υπάρχουν ζώδια που έχουν μάθει να παίρνουν αυτό που θέλουν και δυσκολεύονται πολύ όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα έχουν στο μυαλό τους. Στην αστρολογία, κάποια από αυτά θεωρούνται πιο απαιτητικά, πιο εγωκεντρικά ή απλώς κακομαθημένα…

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά ποια ζώδια θεωρούνται τα πιο κακομαθημένα ζώδια:

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Ταύρος

Ο Ταύρος ξέρει πολύ καλά τι του αρέσει και δεν έχει ιδιαίτερη διάθεση να κάνει εκπτώσεις. Θέλει άνεση, καλό φαγητό, όμορφο περιβάλλον και ανθρώπους που θα του προσφέρουν ασφάλεια. Όταν κάτι δεν γίνεται όπως το θέλει, μπορεί να πεισμώσει μέχρι να περάσει το δικό του.

Ζυγός

Ο Ζυγός μπορεί να δείχνει ήρεμος και συμβιβαστικός, όμως έχει κι εκείνος τις απαιτήσεις του. Θέλει όμορφες καταστάσεις, προσοχή και μια καθημερινότητα χωρίς εντάσεις. Όταν έχει μάθει να παίρνει αυτό που θέλει χωρίς να χρειάζεται να το ζητήσει, δύσκολα θα δεχτεί το αντίθετο.

Κριός

Ο Κριός έχει μάθει να διεκδικεί και δεν του αρέσει καθόλου να ακούει «όχι». Θέλει τα πράγματα να γίνονται γρήγορα και με τον δικό του τρόπο. Αν κάποιος προσπαθήσει να του βάλει όρια, μπορεί να αντιδράσει έντονα, ειδικά όταν νιώθει ότι δεν του δίνουν αυτό που θεωρεί πως δικαιούται.

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Ιχθύες

Οι Ιχθύες μπορεί να μην είναι απαιτητικοί με τον κλασικό τρόπο, αλλά έχουν έναν δικό τους τρόπο να παίρνουν αυτό που θέλουν. Έχουν ανάγκη από φροντίδα, κατανόηση και συναισθηματική επιβεβαίωση. Όταν νιώσουν ότι δεν τους προσέχουν αρκετά, μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα παραπονιάρηδες και να περιμένουν από τους άλλους να καταλάβουν μόνοι τους τι χρειάζονται.