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Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Πάτρας: Στο νοσοκομείο κρατούμενος με τραύμα από μαχαίρι

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Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Πάτρας: Στο νοσοκομείο κρατούμενος με τραύμα από μαχαίρι
DEBATER NEWSROOM

Νέο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο αλλοδαποί κρατούμενοι ο ένας υπήκοος Μαρόκου και ο δεύτερος υπήκοος Παλαιστίνης. Μάλιστα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο μαχαίρι. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο Μαροκινός ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

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