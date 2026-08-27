Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Πάτρας: Στο νοσοκομείο κρατούμενος με τραύμα από μαχαίρι

Νέο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο αλλοδαποί κρατούμενοι ο ένας υπήκοος Μαρόκου και ο δεύτερος υπήκοος Παλαιστίνης. Μάλιστα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο μαχαίρι. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο Μαροκινός ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.