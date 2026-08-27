Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Πάτρας: Στο νοσοκομείο κρατούμενος με τραύμα από μαχαίρι
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Νέο επεισόδιο μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, συγκρούστηκαν δύο αλλοδαποί κρατούμενοι ο ένας υπήκοος Μαρόκου και ο δεύτερος υπήκοος Παλαιστίνης. Μάλιστα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου χρησιμοποιήθηκε αυτοσχέδιο μαχαίρι. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο Μαροκινός ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
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