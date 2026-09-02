Η Ιωάννα Τούνη έδειξε τα πανάκριβα σκουλαρίκια και την τσάντα που αγόρασε: «Μόνο εγώ ξετρελάθηκα;»



Η Ιωάννα Τούνη έκανε για ακόμη μία φορά μια μικρή «ξενάγηση» στους followers της στις νέες αγορές της, επιλέγοντας αυτή τη φορά ένα ιδιαίτερο κομμάτι από τον χώρο της υψηλής μόδας. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από το οποίο παρουσίασε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που απέκτησε πρόσφατα, μαζί με την τσάντα στην οποία τα είχε τοποθετήσει.

Η επιλογή της ήταν από τον γνωστό γαλλικό οίκο Saint Laurent, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους οίκους μόδας παγκοσμίως. Τα σκουλαρίκια ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό τους, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικά μεταξύ τους κρεμαστά κομμάτια, σε απόχρωση που θυμίζει παλαιωμένο χρυσό. Η τιμή τους στην ευρωπαϊκή αγορά ανέρχεται στα 750 ευρώ, γεγονός που τα κατατάσσει στις πιο ακριβές αγορές που έχει παρουσιάσει κατά καιρούς μέσα από τα social media.

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Αυτό που τραβάει περισσότερο την προσοχή, ωστόσο, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει ενσωματωθεί η ταυτότητα του οίκου στον σχεδιασμό τους. Το ένα από τα δύο σκουλαρίκια σχηματίζει το εμβληματικό μονόγραμμα «YSL», ενώ το δεύτερο παραπέμπει στη λέξη «Paris». Έτσι, όταν φοριούνται μαζί, δημιουργούν ουσιαστικά την πλήρη αναφορά «YSL Paris», με το λογότυπο και το όνομα του γαλλικού οίκου να αποτελούν το βασικό στοιχείο του κοσμήματος.

Στο βίντεο που ανάρτησε, η Ιωάννα Τούνη έφερε τα σκουλαρίκια αρκετά κοντά στην κάμερα, προκειμένου να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού. Στη συνέχεια τα φόρεσε και η ίδια, δίνοντας μια καλύτερη εικόνα για το πώς δείχνουν όταν τοποθετούνται στα αυτιά. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να εκφράσει τον ενθουσιασμό της για την αγορά, απευθυνόμενη στους followers της και αναρωτώμενη: «Μόνο εγώ ξετρελάθηκα τόσο πολύ με αυτή την αγορά;».

Μαζί με τα σκουλαρίκια, η influencer έδειξε και την τσάντα του Saint Laurent στην οποία τα είχε τοποθετήσει. Πρόκειται, επομένως, για μία αγορά που κινείται συνολικά στο ίδιο αισθητικό ύφος, καθώς τόσο το κόσμημα όσο και η συσκευασία του παραπέμπουν στον ίδιο οίκο.