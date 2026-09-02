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ΕΛΛΑΔΑ

Βύθιση του πλοίου «ΕΙΡΗΝΗ Κ» ανοιχτά της Σίφνου – Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες

Το πλοίο είναι κενό καυσίμων και λιπαντικών

Βύθιση του πλοίου «ΕΙΡΗΝΗ Κ» ανοιχτά της Σίφνου – Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:05

Βύθιση του ρυμουλκούμενου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΕΙΡΗΝΗ Κ» λόγω εισροής υδάτων σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου, στη θαλάσσια περιοχή 1 Ν.Μ. ανατολικά της Σίφνου, από Κάλυμνο προς Πέραμα.

Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο είναι κενό καυσίμων και λιπαντικών, ενώ 2 επιβαίνοντες του έχουν περισυλλεχθεί από το Ρ/Κ και είναι καλά στην υγεία τους.

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