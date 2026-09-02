Γερμανία: Νέο σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης – Επίθεση σε υποσταθμό στην πόλη Μπέργκχαϊμ

Η Γερμανία αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκχαϊμ.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, στις 21:00 (ώρα Ελλάδας), αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεασθεί.

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Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνισε το είδος της ζημιάς.

Επίσης χθες, Τρίτη, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο του Βραδεμβούργου.

Η εταιρία διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Amprion ανέφερε σε ανακοίνωση πως εξωτερική επέμβαση βρίσκεται πιθανόν πίσω από το επεισόδιο στη δυτική Γερμανία και πως δεν υπήρξε πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση και τη σταθερότητα του δικτύου.

Η γερμανική εταιρεία ηλεκτρισμού RWE ανέφερε σε χωριστή δήλωση πως εξαιτίας του επεισοδίου χρειάσθηκε να βγάλει από το δίκτυο λιγνιτικές μονάδες συνολικής παραγωγής 4.200 μεγαβάτ.

Η ίδια πρόσθεσε πως οι λιγνιτικές μονάδες στο Νόιρατ και το Νιντεράουσεμ θα επανασυνδεθούν στο δίκτυο μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες και ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρχές και με την Amprion.

Οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας για επιθέσεις σε ζωτικής σημασίας υποδομές.

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Το Βερολίνο κατηγόρησε χθες, Τρίτη, τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου τον περασμένο μήνα στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε και έδωσε εντολή να ληφθεί, σε απάντηση, σειρά μέτρων.