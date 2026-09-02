ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν διακοπές ρεύματος
Αναλυτικά η λίστα
Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Οι περιοχές αυτές είναι:
- Αιγάλεω
- Διόνυσος
- Αθήνα
- Καλλιθέα
- Πέραμα
- Γλυφάδα
- Κορωπί
- Λαύριο
- Χολαργός
Δείτε αναλυτικά τις περιοχές, τις οδούς και τις ώρες κατά τις οποίες θα σημειωθούν διακοπές ρεύματος στην Αττική:
πηγή στην Google
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