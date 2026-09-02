ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν διακοπές ρεύματος

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι περιοχές αυτές είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιγάλεω

Διόνυσος

Αθήνα

Καλλιθέα

Πέραμα

Γλυφάδα

Κορωπί

Λαύριο

Χολαργός

Δείτε αναλυτικά τις περιοχές, τις οδούς και τις ώρες κατά τις οποίες θα σημειωθούν διακοπές ρεύματος στην Αττική:

https://siteapps.deddie.gr/outages2public