Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ;
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν διακοπές ρεύματος

Αναλυτικά η λίστα

ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν διακοπές ρεύματος
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι περιοχές αυτές είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  • Αιγάλεω
  • Διόνυσος
  • Αθήνα
  • Καλλιθέα
  • Πέραμα
  • Γλυφάδα
  • Κορωπί
  • Λαύριο
  • Χολαργός

Δείτε αναλυτικά τις περιοχές, τις οδούς και τις ώρες κατά τις οποίες θα σημειωθούν διακοπές ρεύματος στην Αττική:

https://siteapps.deddie.gr/outages2public

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ