Η Φαίη Ρουμπίνη είναι μία πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια η οποία καταφέρνει κάθε της εμφάνιση να γίνεται sold out, ενώ έχει θαυμαστές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από το 2014 που ξεκίνησε την πορεία της στη μουσική βιομηχανία, κάθε τραγούδι, το οποίο κυκλοφορεί, γίνεται επιτυχία, ενώ έχει συνεργαστεί με πληθώρα επιτυχημένων τραγουδιστών και μουσικών σε διάφορα νυχτερινά κέντρα.

Η γοητευτική και ταλαντούχα Φαίη Ρουμπίνη παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη στο DEBATER και μας μίλησε μεταξύ άλλων για την εμπειρία της στο Just the Two of Us που την απολαμβάνουμε κάθε Σάββατο μαζί με τον Θανάση Πάτρα, το τραγούδι που κυκλοφόρησε με τίτλο «Πιάσε κότσο τα μαλλιά σου», καθώς επίσης και το νέο της τραγούδι το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στο Καλοκαίρι.

➟ Είσαι μία τραγουδίστρια που έχεις ξεκινήσει τα μουσικά σου βήματα από μικρή ηλικία. Υπήρξε κάποιος συγγενής ή φίλος που να σε μύησε στο χώρο της μουσικής;

Την μουσική την ένιωθα πάντα σαν μία παρέα που περνάω καλά μαζί της! Από μόνη μου μυήθηκα στην μουσική και τολμώ να πω ότι ήταν κάτι έμφυτο.

➟ Τα τραγούδια σου σημειώνουν μεγάλη επιτυχία, ωστόσο έγινες ευρύτερα γνωστή το 2017 μέσω του τραγουδιού σου με τίτλο «Που ξαπλώνεις που κοιμάσαι». Πώς ένιωσες όταν ο κόσμος ξεκίνησε να σε αναγνωρίζει στο δρόμο; Ήταν κάτι που περίμενες;

Τα πρώτα μου βήματα στην δισκογραφία έγιναν ουσιαστικά από το 2014. Σε αυτά τα 10 χρόνια προέκυψαν αρκετές και μεγάλες επιτυχίες. Αν ήταν κάτι που περίμενα δεν ξέρω, αλλά γι αυτό που είμαι σίγουρη είναι ότι αγαπήθηκαν πολύ από τον κόσμο! Η αναγνώριση ήρθε αργά και σταθερά. Και βέβαια χαίρομαι που με αναγνωρίζουν και μου δείχνουν την αγάπη τους.

➟ Αναμφισβήτητα έχεις θαυμαστές σε όλη την Ελλάδα. Υπήρξε πότε κάποια ακραία εκδήλωση θαυμασμού που να σε έφερε σε δύσκολη θέση;

Ναι! Με έχουν φλερτάρει επίμονα και κάποιες φορές και πιεστικά μπορώ να πω. Αλλά το καταλαβαίνω αυτό, διότι συμβαίνει σε πολλούς καλλιτέχνες.

➟ Σε απολαμβάνουμε στο Just the Two of Us μαζί με τον Θανάση Πάτρα. Μίλησέ μας γι αυτή την εμπειρία. Πώς είναι η συνεργασία σας;

Είναι μια συναρπαστική εμπειρία, είμαι ενθουσιασμένη και πολύ χαρούμενη που το ζω όλο αυτό! Περνάω υπέροχα με τον παρτενέρ μου στο J2US, Θανάση Πάτρα! Είναι ένας πολυτάλαντος άνθρωπος και έχουμε άψογη συνεργασία.

➟ Εκτός από το J2US έχεις δεχθεί άλλες τηλεοπτικές προτάσεις; Εάν σου γίνονταν η αντίστοιχη τηλεοπτική πρόταση για κάποιο show είτε σχετικό με μουσική είτε όχι ή ριάλιτι όπως πχ το Survivor, θα σκεφτόσουν να συμμετάσχεις;

Είναι η 1η μου τηλεοπτική, πανελλαδική εμφάνιση και αυτό είναι κάτι που το χρωστάω στον Νίκο Κοκλώνη! Ναι θα μπορούσα να συμμετέχω σε οποιοδήποτε μουσικό show ακόμη και σε reality, εφόσον αυτό θα ήταν κάτι που θα μου ταίριαζε.

➟ Έχεις συνεργαστεί με διάφορους καλλιτέχνες. Ξεχωρίζεις κάποια συνεργασία σου κι αν ναι, γιατί;

Αν και θα φανεί ότι η απάντηση μου είναι ελαφρώς “διπλωματική“, πραγματικά μιλώντας μέσα από την καρδιά μου, με όσους συνεργάστηκα αυτό που ξεχωρίζω είναι η μεταξύ μας άμιλλα, πραγματοποιώντας υπέροχες σεζόν! Με πολλούς σαφώς θα ξανασυνεργαστώ.

➟ Ήρθαν στη δημοσιότητα πολλά περιστατικά κακοποίησης γυναικών μέσα και από τον καλλιτεχνικό χώρο. Έχεις βιώσει εσύ κάποιο δυσάρεστο περιστατικό από συνάδελφό σου ή κάποιον επιχειρηματία;

Ναι, κάποια μικρά περιστατικά μπορεί να έχουν συμβεί, ωστόσο με τον σωστό χειρισμό από την μεριά μου, τα απέτρεψα. Εξάλλου όλοι γνωρίσουμε ότι στους περισσότερους χώρους εργασίας μπορεί να προκύψουν αυτά. Σαφώς καταδικάζω κάθε μορφή παρενόχλησης και κακοποίησης.

➟ Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θα ήθελες πολύ να συνεργαστείς μαζί του και δεν το έχεις κάνει ακόμα;

Ο καλλιτέχνης που θαυμάζω ήταν και είναι ο Νίκος Παπάζογλου και ο καλλιτέχνης που θα ήθελα να συνεργαστώ είναι ο Νότης Σφακιανάκης. Δύο υπέροχες χροιές, δύο μοναδικοί ερμηνευτές.

➟ Είσαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο;

Είμαι ερωτευμένη εδώ και καιρό με πολλά και διάφορα! (χαχαχαχ), αλλά πιο πολύ ερωτευμένη είμαι με την χαρά της ζωής.

➟ Ποια είναι τα μελλοντικά μουσικά σου σχέδια;

Τα μουσικά μου σχέδια είναι όντως μουσικά, διότι από Σεπτέμβριο θέλω και προγραμμάτισα να ξεκινήσω κιθάρα και πιάνο. Τα οποία θα προσπαθήσω να εντάξω στις μουσικές μου εμφανίσεις.

➟ Ετοιμάζεις κάποιο νέο τραγούδι;

Πριν από ένα μήνα περίπου κυκλοφόρησα ένα νέο παραδοσιακό λαϊκοδημοτικό τραγούδι με τίτλο: “ΠΙΑΣΕ ΚΟΤΣΟ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΟΥ”. Από καιρό ήθελα να συμπεριλάβω στο προσωπικό μου ρεπερτόριο τραγούδια που έχουν να κάνουν με την παράδοση μας. Και το Καλοκαίρι θα κυκλοφορήσω κάτι πιο ραδιοφωνικό. Ήδη είμαι στο στούντιο ηχογράφησης!

➟ Που εμφανίζεσαι αυτή την περίοδο;

Αυτό το χρονικό διάστημα παράλληλα με το J2US,ο παραγωγός μου, Αργύρης Αράπης, μου ετοίμασε ένα πρόγραμμα εμφανίσεων Summer Tour ξεκινώντας από τον Ιούνιο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να στείλω όλη την αγάπη μου στον κόσμο.!!!!

Ειδήσεις σήμερα:

Ο πρωθυπουργός στην Άγκυρα με το… βλέμμα και σε Σκόπια – Τίρανα

Γλυκά Νερά: Λεωφορείο καρφώθηκε σε κολώνα – Ελαφρά τραυματίας ο οδηγός